Shakespeare in Romagna allo Spinadello messo in scena da Denis Campitelli

Per i 20 anni di Unica Reti Spa, Spinadello propone per mercoledì 14 settembre lo spettacolo A trebbo con Shakespeare di Denis Campitelli.

A trebbo con Shakespeare “Trebbo” deriva della parola dialettale “Trebb”, che significa incontro, ritrovo, veglia con amici. In Romagna, fino a qualche anno fa, questi incontri avvenivano nelle stalle dove, nelle lunghe e gelide notti d’inverno, uomini, donne e bambini si trovavano per raccontarsi storie attorno al lume di una lanterna. Sembra che le storie più raccontate, divertenti e inquietanti allo stesso tempo, fossero quelle in cui si parlava di spiriti. La gente era convinta che di notte si potesse “vedere” e “sentire”… Ed ecco che ai giorni nostri, nel ristrutturare una vecchia casa colonica, proprio in un anfratto del muro di una stalla, viene ritrovato un vecchio manoscritto. È Teatro. Racconta degli spiriti di Amleto, Romeo e Giulietta e Otello. È Shakespeare. Riscritto da poveri.

INFORMAZIONI

Durante la serata sarà possibile gustare il vino e altri prodotti dell’azienda agricola biologica La Via del Colle. L’evento si terrà nello spazio verde antistante alla centrale di sollevamento, si consiglia un abbigliamento comodo e adeguato alla stagione. In caso di maltempoaggiornamenti sulla pagina FB di Spinadello e su Instagram.

Evento gratuito, richiesta prenotazione entro il giorno 13 settembre su bit.ly/AtrebboconShakespeare. Evento gratuito realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.