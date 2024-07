Si accende l'estate di Galeata tra feste tradizionali, musica e cinema

Molto ricco il calendario degli eventi estivi di Galeata, con iniziative alla portata di tutti: da rassegne cinematografiche e teatrali all'aperto ad esposizioni d'auto d'epoca, aperitivi, cene e gite serali in mountain bike. Tra gli appuntamenti la tradizionale Festa della Madonna dell'Umiltà, dall'1 al 4 agosto (con anteprima dal 28 al 31 luglio), il "Borgo in Festa" e la festa della Birra; ma non mancheranno le iniziative nel centro storico del paese, presso il borgo di Pianetto e nella frazione di San Zeno.

Con serate a ritmo di musica, buon cibo e divertimento si arriverà al mese di settembre con la Festa della Madonna dei Miracoli di Pianetto e il Festival del Recupero. Durante l'estate si potranno inoltre visitare il Museo civico "Mons. Domenico Mambrini", l'area archeologica della Villa di Teodorico, l'Abbazia di Sant'Ellero e la Chiesa di S. Maria dei Miracoli a Pianetto.

Le manifestazioni sono organizzate dall'Amministrazione comunale di Galeata, dalle associazioni di volontariato e dai pubblici esercizi.