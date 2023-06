Si alza il sipario sull'Emilia-Romagna Festival: esordio al San Domenico con Isabella Ferrari

Sarà Isabella Ferrari all’Arena San Domenico di Forlì ad inaugurare sabato 1° luglio, alle 21, la 23esima edizione di Emilia Romagna Festival (ERF) il lungo itinerario musicale che dal 1° luglio all’8 settembre torna ad animare con oltre 50 appuntamenti luoghi e spazi particolarmente significativi della regione, toccando circa 30 località distribuite tra le province di Bologna, Ravenna, Ferrara e Forlì–Cesena. L’evento si svolge nell’ambito di Forlì Grande Musica, la rassegna di concerti organizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra per la Città di Forlì.

Ad aprire l’edizione 2023 di ERF, dunque, una delle attrici più amate e apprezzate sul grande e piccolo schermo, qui insieme al pianista Roberto Prosseda, con il quale si unirà alle numerose star nazionali e internazionali che sfileranno sul tappeto rosso della kermesse come Nicola Piovani, Ramin Bahrami, Danilo Rea, Sergio Cammariere, Estonian Sinfonietta Soloists, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Ludmil Angelov, Daniela Pini, Elio, Alessandro Preziosi e tanti altri.

Con la regia di Alessandro Fabrizi e le musiche di Chopin, magistralmente eseguite al pianoforte da Roberto Prosseda, Isabella Ferrari porterà sul palco Le Eroine, una pièce tratta da Heroides di Ovidio, un viaggio nel sempre attuale mito classico, per restituire la voce a donne innamorate, abbandonate e tradite, in un dialogo scenico tra musica e parola. Le eroine del mito si presentano al pubblico intente a scrivere una lettera ai loro uomini: Penelope ad Ulisse, Medea a Giasone, Arianna a Teseo, Didone a Enea, Elena a Paride, Fedra a Ippolito. Eroine profondamente umane che indirizzano il loro messaggio all’assenza dell’altro, voci di donne, altrimenti silenti. Con queste Eroine, Isabella Ferrari mette in primo piano l'anima femminile, spesso trascurata o relegata in ruoli di secondo piano rispetto alle imprese degli uomini. Grazie alla sua interpretazione intensa e ricca di sfumature, Ferrari dà voce alle passioni e alle speranze delle donne, dimostrando che sono altrettanto importanti e meritevoli di attenzione quanto quelle degli uomini. Un messaggio più attuale che mai, che ha il potere di raggiungere il mondo moderno, contribuendo a una maggiore consapevolezza sull’uguaglianza di genere in tutti i campi.

Piacentina (originaria di Gropparello), dopo gli esordi al cinema in commedie di grande successo – come Sapore di mare di Carlo Vanzina – Isabella Ferrari si affaccia al cinema d’autore, interpretando il primo ruolo drammatico di un certo impegno e da protagonista in Appuntamento a Liverpool di Marco Tullio Giordana e arrivando ad ottenere la coppa Volpi a Venezia per Il romanzo di un giovane povero (1995) di Ettore Scola. Dopo una fortunata parentesi televisiva con Distretto di polizia, dove veste i panni del sensibile commissario Giovanna Scalise, vittima della mafia che gli ha ucciso il marito, ritorna al grande cinema diretta da Carlo Mazzacurati (nella commedia amara La lingua del santo), dal marito Renato De Maria (in Amatemi), da Ferzan Ozpetek (in Saturno contro e in Un giorno perfetto che le è valso il premio Pasinetti alla miglior attrice alla Mostra del Cinema di Venezia) e da Antonello Grimaldi in Caos calmo al fianco di Nanni Moretti. L’interpretazione di E la chiamano estate di Paolo Franchi le vale il Marc’Aurelio d’argento come miglior attrice. Nel 2013 è nel cast del film Premio Oscar La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino (interpretazione per la quale vince il Nastro speciale d’argento) e nel 2014 è ancora diretta dal marito De Maria in La vita oscena presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti. Tra le sue più recenti interpretazioni, Napoli velata (2017) di Ozpetek, Euforia (2018) di Valeria Golino, la commedia di Rolando Ravello È per il tuo bene (2020) e La mia ombra è tua (2022), di Eugenio Cappuccio. Infine, in mezzo a tanto cinema, Isabella Ferrari non ha mai dimenticato il suo amore per il teatro che l’ha spinta più volte a calcare le tavole del palcoscenico per esempio diretta da Cristina Comencini in Due partite o al fianco di Marco Travaglio in recital di impegno civile.

Roberto Prosseda si è guadagnato una notorietà internazionale come pianista classico in seguito alle incisioni Decca dedicate alla musica pianistica di Felix Mendelssohn, che ha registrato integralmente in 9 CD. Vincitore di numerosi premi discografici, tra cui lo CHOC di Le Monde de la Musique-Classica, il Diapason d'Or e il Best of the Month di Classic FM, Prosseda e? particolarmente apprezzato nelle interpretazioni di Mozart, Schubert, Schumann e Chopin, autori a cui si e? anche dedicato nelle sue più recenti incisioni Decca. Dal 2005 collabora regolarmente con alcune delle più importanti orchestre del mondo, tra cui London Philharmonic, New Japan Philharmonic, Moscow State Philharmonic, Bruxelles Philharmonic, Calgary Philharmonic e Gewandhaus Orchester. In Italia si esibisce regolarmente come ospite alle Serate Musicali di Milano e dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma ed è frequentemente invitato dai maggiori Enti concertistici, tra cui il Teatro alla Scala, l’Unione Musicale di Torino, l’Accademia Filarmonica Romana, il Teatro la Fenice. Noto anche per le sue esecuzioni con il piano-pe?dalier, ha riscoperto e presentato in prima esecuzione moderna vari brani di Alkan e il Concerto di Charles Gounod per piano-pe?dalier e orchestra con la Filarmonica Toscanini di Parma, e che ha rieseguito con i Berliner Symphoniker e altre formazioni internazionali.

In caso di maltempo Teatro Giovanni Testori, via Amerigo Vespucci 13

Ingresso - Biglietti: Interi € 12 – Ridotti over 65 e fino a 25 anni € 10 – Studenti fino a 25 anni € 7 –

Gratuità fino a 10 anni

