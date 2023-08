Si apre il Festival Crisalide al Giardino di Gualdo

Dal 25 agosto al 19 novembre a Forlì riflettori puntati sulle arti performative con la 30esima edizione di Crisalide Forlì Festival, il festival di teatro, danza, musica, filosofia, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli di Masque Teatro insieme alla studiosa Sara Baranzoni e organizzato dalla Compagnia Masque Teatro, che intende convocare in un luogo definito prassi creative e umane interessanti, favorendo, nel contempo, un loro incontro, nella prospettiva di consentire occasioni di scambio e maturazione.

Tema dell’edizione 2023 è “Pluralità del sensibile”. Più di 30 ospiti in 11 giorni di programmazione spalmati in 3 mesi e divisi in due parti: dal 25 al 27 agosto nella cornice del Giardino di Gualdo a Meldola (Strada Gualdo-Ribatta 7) e dal 20 ottobre al 19 novembre al Teatro Felix Guattari di Forlì (via Orto del fuoco 3).

Tanti i debutti in questa 30esima edizione, tra cui nella parte estiva quelli di: VIVARIUM, nuova creazione di Masque teatro, lacerante affresco del disorientamento che pervade colei che partendo dal nulla “osa” portare sulla scena del mondo una nuova forma di vita (25 agosto) e di PARADISO del Gruppo nanou, progetto finalista ai premi UBU 2022 come miglior spettacolo di danza e come migliore scenografia, nato dalla collaborazione con l’artista visivo Alfredo Pirri e il musicista Bruno Dorella, che si misura per la prima volta con lo spazio aperto, creando un evento speciale e unico per Crisalide (25 agosto). In programma anche: il delicato lavoro di ricerca del performer, coreografo e creatore transdisciplinare bolognese Carlo Massari, METAMORPHOSIS; che indaga il sottile confine tra uomo e bestia, un’indagine sulle trasformazioni, sul cambiamento, l’alterazione fisica e spirituale dell’essere (25 agosto); Alfabeto Apocalittico con cui Giacomo Piermatti e Roberto Magnani si confrontano con il lavoro del grande Edoardo Sanguineti, condividendo con il poeta genovese lo spirito ludico che sottende l’opera, guidati solo dal divertimento di poter giocare con le parole e i suoni (25 agosto); il progetto Demoni – Frammenti di Alessandra Crocco e Alessandro Miele di Ultimi Fuochi Teatro che propongono Frammento 1 – Marija e Frammento 3 – Stavrogin. due performance dense, irriducibili, dirette, intime che conducono lo spettatore al cuore di un avvenimento sotto la guida del grande Dostoevskij (25 e 26 agosto). E ancora il laboratorio LOW UNDER CONSTRUCTION di Francesca Proia che invita a sperimentare la lentezza per rifinire la percezione e scoprire così gradi di porosità dimenticati del corpo attraverso le tecniche dello yoga (27 agosto).

Un salto nell’universo musicale con Percussion del musicista cesenate Enrico Malatesta, che porta la sua personale ricerca sugli strumenti a percussione e le loro superfici in un contesto ambientale complesso e vitale come quello del fiume Ronco e attraverso la performance sonora conduce il pubblico in una relazione di ascolto con il territorio fluviale (27 agosto) e con il concerto I Corpi Del Suono, “possibili” corpi del suono in quattro brevi atti/movimenti con la guida del musicista Michele Selva.

Per il terzo anno consecutivo torna Fuorilogos, progetto condotto e curato da Paolo Vignola e Sara Baranzoni, che quest’anno ospita la studiosa Federica Timeto. Uno spazio interstiziale del pensiero che in questa edizione prova a estendere il suo solito pensare in dialoghi e in trialoghi, costruendo lunghi momenti di scambio intensivo con gli ospiti invitati e offrendone una restituzione pubblica (26 e 27 agosto).

Il programma della prima parte:

25 venerdì

17.30 - Ultimi Fuochi Teatro - Demoni, frammento 3, Stavrogin

18.00 - C&C Company - Metamorphosis / Larva

18.45 - Gruppo nanou - Paradiso [giardino]

19.20 - Roberto Magnani e Giacomo Piermatti - Alfabeto Apocalittico

20.15 - Ultimi Fuochi Teatro - Demoni, frammento 1, Marija

21.30 - Masque teatro - Vivarium

26 sabato

17.30 - Ultimi Fuochi Teatro - Demoni, frammento 3, Stavrogin

18.00 - C&C Company - Metamorphosis/ Blatta

18.45 - Gruppo nanou - Paradiso [giardino]

19.20 - Sara Baranzoni, Paolo Vignola, Federica Timeto - Fuorilogos

20.15 - Ultimi Fuochi Teatro - Demoni, frammento 1, Marija

21.30 - Masque teatro - Vivarium

27 domenica

16.30 - Francesca Proia - Slow under construction

17.30 - Ultimi Fuochi Teatro - Demoni, frammento 3, Stavrogin

18.00 - C&C Company - Metamorphosis/ Sapiens

18.45 - Enrico Malatesta - Percussion

19.20 - Stefania Tansini - L’ombelico dei limbi

20.00 - Ultimi Fuochi Teatro - Demoni, frammento 1, Marija

20.40 - Sara Baranzoni, Paolo Vignola, Federica Timeto - Fuorilogos

21.45 - Masque teatro - Vivarium

Per informazioni: Masque teatro / 393.9707741 masque@masque.it,www.crisalidefestival.eu