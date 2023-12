Si apre l’ultima settimana della mostra “Colori per l’Etiopia”

Si apre oggi l’ultima settimana della mostra “colori per l’etiopia”. Domenica 7 gennaio chiuderà infatti i battenti l’esposizione dei dipinti di Pier Angelo Gentilini, curata da Angelamaria Golfarelli, e che ha come sottotitolo “quando l’arte incontra la solidarietà “.

La manifestazione, ospitata nell’oratorio di San Sebastiano a Forlì, è stata organizzata dal gruppo Scout FO 3 di S.Maria del Fiore e dal Centro Missionario

dei Cappuccini dell’Emilia Romagna con lo scopo di devolvere l’intero ricavato della vendita dei quadri alla clinica e alla missione fondate in Etiopia dal missionario Cappuccino padre Raffaello del Debole.

Il legame tra il gruppo scout ed il padre missionario, scomparso lo scorso 7 agosto, era nato nei primi anni ’70 del secolo scorso, quando il religioso era stato inviato a Forlì come assistente spirituale degli scouts della storica parrocchia di S. Maria del Fiore in via Ravegnana. Un rapporto che, con alterne vicende, è durato fino ad oggi e che vede un nutrito gruppo di ex scouts impegnati ad organizzare eventi, manifestazioni ed attività varie tutte rivolte alla raccolta di fondi che contribuiscono ad affrontare le svariate necessità della clinica.

Orari della mostra: dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00.

Sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30.