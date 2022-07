Si apre la rassegna rassegna "Aria, terra, acqua": con Ugo Pagliai, Antonello Pasini, Gianfranco Brunelli

Giovedì 14 luglio, ore 21:00, è in programma all’Arena Estiva dei Musei San Domenico la serata-dibattito “Che atmosfera? Il dono dell'aria: responsabilità individuale e collettiva” prima tappa della rassegna "Aria Terra Acqua", promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Forlì all'interno del progetto "Vitamina (L)egalità 2022" e organizzata in collaborazione con “WWF - Forlì Cesena” e “Fridays for Future Forlì” .

L'evento verrà aperto dal saluto del sindaco Gian Luca Zattini e dall’introduzione dell’assessore alla Legalità Pia Baroni a cui seguiranno presentazioni da parte delle associazioni. Ospite culturale dell’incontro sarà il grande attore di teatro Ugo Pagliai che proporrà interpretazioni di forte impatto emozionale di opere che fungeranno da riferimento per il dibattito: il "Cantico delle Creature" di San Francesco, "Elegia del buon governo" di Solone e "La pioggia nel pineto" di Gabriele D'Annunzio. Il tema dell’aria verrà affrontato attraverso un confronto a più voci con relatori di spessore: Fra Giulio Cesareo del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, Antonello Pasini, fisico climatologo del CNR e docente di Fisica del clima presso l'Università degli Studi Roma Tre e Gianfranco Brunelli, Direttore de Il Regno giornalista, politologo e autorevole curatore di esposizioni d’arte. A completare il programma contribuiranno due video realizzati dalle ragazze e dai ragazzi forlivesi del movimento “Fridays for Future” che proporranno riflessioni anche di carattere locale.

La rassegna proseguirà nelle serate di giovedì 21 e giovedì 28 luglio, con il focus dedicato a Terra e Acqua e l'intervento di esperti, giornalisti, attori e musicisti, altre a video realizzati dalle associazioni di impegno ambientale.

L’ingresso è gratuito. E' consigliata la prenotazione: IAT, tel. 0543712362, iat@comune.forli.fc.it, dal lunedì alla domenica ore 9-13 e 14-19. Tutti i cittadini sono invitati.