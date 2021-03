Si celebra la vigilia di Pasqua in collina con le "Lodi all'alba"

Continuano le proposte dell'Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro in vista della Santa Pasqua. In particolare è prevista per sabato 3 aprile l'iniziativa "Lodi all'alba" presso la Chiesa di Collina (via delle Caminate, Grisignano), alle ore 5:45.

Sarà possibile partecipare in presenza (è richiesta la prenotazione telefonica al 3404567279 o al 345333655) oppure online tramite la piattaforma Zoom.

"In un momento così particolare, delicato ed allo stesso tempo così importante come quello che stiamo vivendo risulta fondamentale spendersi in ogni aspetto e con creatività per poter stare a fianco delle persone e continuare a camminare insieme", affermano i responsabili dell'Ac di Forlì-Bertinoro.