Si chiude la stagione di prosa al Diego Fabbri con "Seagull Dreams": sul palco Pamela Villoresi e Geoffrey Carey

Ultimo appuntamento, al Teatro Diego Fabbri di Forlì, con la rassegna di Prosa 2022/23 che venerdì 21 e sabato 22 aprile alle ore 21 e domenica 23 aprile alle ore 16 vedrà protagonisti sul palcoscenico Pamela Villoresi e Geoffrey Carey in Seagull Dreams (I sogni del Gabbiano), uno spettacolo di Irina Brook adattato da Il gabbiamo di Anton ?echov.

Pamela Villoresi e Geoffrey Carey, insieme al resto del cast - composto da Giuseppe Bongiorno, Emanuele Del Castillo, Miguel Gobbo Diaz, Monica Granatelli, Giorgia Indelicato, Giuseppe Randazzo – incontreranno il pubblico sabato 22 aprile alle ore 18 al Ridotto del Teatro Diego Fabbri, in dialogo con Pietro Caruso. L’ingresso all’Incontro con gli Artisti è come sempre gratuito.

La regista Irina Brook, figlia del maestro Peter Brook e dell’attrice Natasha Parry, esplora in questo spettacolo la propria biografia di figlia d’arte attraverso le parole di Anton ?echov. I temi e le atmosfere del teatro checoviano riaffiorano dal vissuto personale della regista.

Con Seagull Dreams, Irina Brook porta avanti la sua intensa ed emozionate riflessione sul teatro, inteso come laboratorio dei sentimenti e della vita, come palcoscenico delle dinamiche di una famiglia di attrici e drammaturghi, di una compagnia. La malinconia per epoche che tramontano e la tensione verso qualcosa che deve ancora nascere e che fatica ad imporsi, l’eterno conflitto tra giovani artisti e “vecchie glorie”. La regista trasporta la vicenda de Il gabbiano in un contesto realistico – dagli anni ’70 ai giorni nostri proiettati verso la metarealtà – mischiando i ricordi personali e le esperienze di vita degli interpreti alle aspirazioni e ai desideri della nuova generazione di giovani attori e attrici: la passione per il palcoscenico, l’impegno, il gioco, il desiderio di proiettare la vocazione teatrale nel futuro, includendo le nuove tecnologie, ma anche le umiliazioni, le incertezze, il nomadismo.

"Seagull Dreams è una versione decostruita e intima de Il gabbiano di ?echov, creata per il Teatro Biondo di Palermo. Mi sto imbarcando in un lavoro che nasce organicamente dalla prima tappa di House of Us: La Madre, che avevo realizzato con gli allievi della Scuola del Biondo - spiega Brook -. Attraverso i testi e le emozioni della mitica commedia di ?echov, continuo a sviluppare i temi legati al rapporto tra “Vita e Teatro”: la vita nel teatro, il teatro nella vita. Il gabbiano parla del nostro mestiere con tutto l’amore appassionato e la crudeltà disperata che può suscitare. Al centro ci sono i temi ineludibili del successo e del fallimento, la necessità di vivere una vita di creatività, e la più distruttiva delle malattie avvertite dagli artisti: il bisogno dell’approvazione. Per questa nuova esplorazione, sono felice di ritrovarmi con i giovani attori e attrici della Scuola di Teatro del Biondo, oltre che con la grande attrice Pamela Villoresi e il mio attore iconico Geoffrey Carey. È un’opera che ci conduce in un emozionante viaggio a ritroso e in avanti, tra la narrazione dell’opera e reinvenzioni più contemporanee, che si aprono su un mondo onirico, abitato da memorie personali.



Biglietti: 29 euro (Platea file 1-17); 27 euro (Platea file 18-25 e Galleria). Prevendite: presso la biglietteria del Teatro Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Ai biglietti acquistati o prenotati in prevendita sarà applicato un diritto di prevendita di 1 euro. Nei giorni di spettacolo la biglietteria del Teatro aprirà un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni. Biglietti online: Vivaticket

Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it