Si chiudono i Mercoledì in centro con il tributo ai Coldplay

Con il concerto di mercoledì 13 settembre alle 21, in piazza Saffi, della cover band dei Coldplay, Paradise, si conclude la rassegna estiva dei mercoledì in centro promossa dal Comune di Forlì in collaborazione con Iscom Group. Dieci serate di musica e intrattenimento.

Le parole dell’assessora Andrea Cintorino: “Ci lasciamo alle spalle una stagione di grande successo e partecipazione, ricca di appuntamenti e pensata per rispondere alle esigenze e ai gusti di tutti. Vi aspettiamo domani sera, alle ore 21.00 in Piazza Saffi, per chiudere in bellezza con i ????????, la tribute band dei ????????. Sarà una serata indimenticabile e un’opportunità unica per rivivere l’energia e l’emozione delle performance live della band inglese."

La serata è a ingresso gratuito.