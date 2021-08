Si conclude a Forlì il viaggio in Ape car dei ragazzi di Radioimmaginaria

Per l'occasione intorno all’ApeRadio ci sarà un'aula-bosco, con alberi e cespugli e da lì verrà presentato anche "The Green Defender"

Sabato e domenica i ragazzi di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni impegnata in tour er la Regione Emilia - Romagna a bordo di una Ape Piaggio del 1970, faranno tappa alla Fabbrica Delle Candele. L'evento si chiama "Teen's Days - On Air Around" e prevede sabato a partire dalle 21:15 la presentazione di "Noi abbiamo futuro - 11 adolescenti e un Aperadio", il documentario che racconta la storia di OltrApe 2019, il viaggio che ha portato 11 ragazzi da Castel Guelfo di Bologna a Stoccolma.

Per l'occasione intorno all’ApeRadio ci sarà un'aula-bosco, con alberi e cespugli e da lì verrà presentato anche "The Green Defender", l'osservatorio di Radioimmaginaria per ispirare i ragazzi a promuoversi avvocati di specie viventi non in grado di difendersi, un ambiente dove esprimere le proprie idee. Saranno presenti anche alcuni ospiti particolarmente attivi sui temi di ambiente e futuro.

Domenica, invece, per l’ultima tappa di "OltrApe 2021”, sarà presentata in anteprima tutta l’avventura appena terminata con video, interviste e puntate che i ragazzi hanno registrato durante il viaggio. Seguirà il concerto dei ''Ranaway - Rock Opera 2021'', in collaborazione con ''Cosascuola'' Music Academy. Per l’occasione i ragazzi di Radioimmaginaria saranno ospiti della Piscina Comunale di Forlì, e dalle 11 alle 14 faranno radio in diretta e dj set. Entrambe le serate sono gratuite, ma per partecipare è necessario prenotarsi su eventbrite