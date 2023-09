Si continua a ridere a Borgo dei Guidi con Vasumi, Dondarini e Dalfiume, Pizzocchi, Zambianchi e Fantoni

L’estate non è ancora finita e l’agriturismo Borgo dei Guidi si prepara a ospitare nella sua vela l’ultimo appuntamento con ‘Risate di Gusto’, giovedì 21 settembre a partire dalle 20. Il format, inaugurato con successo durante i mesi estivi, consiste in cene spettacolo che uniscono la bontà del menù fisso ideato dallo chef del ristorante Borgo dei Guidi alla comicità di coloro che di volta in volta salgono sul palco per intrattenere il pubblico. Di origine emiliano-romagnola ma con carriere che li hanno resi celebri in tutta Italia, sono stati numerosi i comici che ci hanno già fatto divertire durante le altre serate, alcuni dei quali sono pronti a tornare.

Andrea Vasumi, cabarettista e monologhista forlivese, è ormai una presenza costante sul palco di Borgo dei Guidi e anche giovedì 21 settembre porterà al pubblico tutta la sua spontaneità romagnola. Ci saranno poi di nuovo Marco Dondarini e Davide Dalfiume, che nella loro carriera come duo comico hanno calcato palchi nazionali come quello televisivo di ‘Eccezionale Veramente’. Non mancherà anche Duilio Pizzocchi, bolognese volto della comicità televisiva ma anche cinematografica. Carriera sfaccettata e presenza costante da Borgo dei Guidi anche per Enrico Zambianchi, il ‘Profeta della Risata’ pronto a far divertire il pubblico di ‘Risate di Gusto’ per la terza volta. New entry tra i comici che parteciperanno alla cena spettacolo sarà invece Gianni Fantoni, conduttore e imitatore ferrarese che negli ultimi trent’anni ha collaborato con i più grandi della risata italiana.

“‘Risate di Gusto’ è un format di cui andiamo molto fieri e siamo felici del fatto che sia stato apprezzato da chi ha già partecipato, al punto tale da decidere di aggiungere una data extra rispetto a quelle pensate in origine. Queste cene spettacolo uniscono due anime che per noi sono molto forti, quella del gusto del cibo della nostra terra e quella della comicità emiliano-romagnola, che è unica nel suo genere. Siamo davvero contenti di poterle rappresentare entrambe ancora una volta e non vediamo l’ora di vedere di nuovo i commensali ridere di gusto”.

‘Risate di Gusto’ è un evento a numero limitato; è possibile prenotare un tavolo nella sezione Eventi del sito di Borgo dei Guidi. La cena spettacolo ha un prezzo di 50 euro con pagamento alla cassa, di 45 euro se il pagamento viene effettuato in anticipo. Il prezzo comprende un menù completo dall’aperitivo al dolce, vini della cantina Poderi dal Nespoli in quantità illimitata per tutta la durata della cena e ovviamente l’intrattenimento dei comici, pronti a dare vita a una serata di puro divertimento.