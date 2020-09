Si gioca il quinto Memorial Diba, in ricordo del poliziotto scomparso

A 5 anni dalla tragica scomparsa di GianLuca Di Bartolomeo, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso il distaccamento Polizia Stradale di Rocca San Casciano, il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia SIULP Forlì Cesena, la Rocchigiana calcio, l'Associazione Sostenitori ed Amici Polizia Stradale (Asaps), hanno organizzato per venerdì 25 settembre alle ore 19.30, un partita di calcio intitolata "5° Memorial Diba".

Una selezione delle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri oltre ai Vigili del Fuoco) e una selezione della U.S. Rocchigiana calcio, si sfidano presso il campo sportivo comunale "Manlio Leoni" di Rocca San Casciano.

Purtroppo quest’anno, a seguito dell’emergenza Covid e delle rigide regole impartite per questo tipo di eventi, non si terrà il rinfresco finale. L'evento, come sempre, si pone come obiettivo quello di sensibilizzare maggiormente le istituzioni, al fine di salvaguardare e sostenere i poliziotti e le altre professioni d'aiuto, in eventuali "momenti difficili" sopraggiunti durante la loro attività lavorativa.