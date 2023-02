Si pèresenta alla città il Progetto “Oratorio Condiviso” dei quartieri della zona Ovest

Una serata di presentazione della storia del Tavolo POD e della Tesi di Alessia Zoli, giovedì 2 marzo alle ore 20:30 nell’Aula Magna della Scuola G. Mercuriale di Forlì. Nel 2011 nel territorio di Forlì Ovest (Romiti, Cava, San Varano, Villagrappa, Villarovere e Villanova) è nato un progetto pensato dai genitori che, grazie alle parrocchie e ai quartieri prima, alla scuola, questura, polisportiva, associazioni e alle molte realtà educative poi, ha dato vita a un “luogo”, il Tavolo POD - Tavolo di confronto e coordinamento del Progetto “Oratorio Condiviso” (Diffuso)

dove gli adulti si possono confrontare, esprimendo le loro paure e preoccupazioni, trovando insieme soluzioni per generare cambiamento e pensarsi come comunità educante.

Da allora mantenendo come focus i ragazzi e le ragazze del territorio ha portato avanti alcuni obiettivi a loro indirizzati: attivare sul territorio un sistema integrato di relazioni tra Parrocchie, scuole, famiglie, istituzioni locali e associazionismo; favorire l’utilizzo delle strutture pubbliche, del privato sociale, del volontariato e della scuola presenti nel territorio in un’ottica di rete; creare uno spazio all’interno del quale tutti gli attori e operatori coinvolti si pongano quali soggetti facilitatori e “attivatori” di processi, favorendo la sostenibilità e riproducibilità delle azioni e dei progetti in atto e in divenire; sviluppare una riflessione comune sui bisogni, sulle risorse, sulle risposte possibili e sui concreti percorsi di realizzazione di progetti comuni.

Nella serata di giovedì 2 marzo verrà presentato questo percorso e la Tesi della di Alessia Zoli dal titolo "Metodologie didattiche attive e apprendimento esperienziale nel laboratorio Ital2 di Scuola Primaria. Il progetto Alfabetizzare insieme si può". Nella Tesi si analizza e si valuta da un punto vista pedagogico il progetto Alfabetizzare insieme si può che da oltre 10 anni si svolge presso l’Istituto Comprensivo con gli operatori parrocchiali, come azione dei bandi Territori di Comunità della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, della rete delle parrocchie del vicariato Forlì Ovest (Romiti Cava), in collaborazione con i Quartieri del territorio. Questo momento ufficiale sarà anche occasione di valutazione del lavoro svolto e rappresenterà anche un oggettivo indicatore delle ricadute che queste iniziative promosse dal Tavolo hanno avuto in questi anni.

Sono previsti inoltre interventi di Fabio Tesser su “Il Tavolo POD: storia, esperienze, progetti”, Luciana Giorgi su “Il progetto Alfabetizzare insieme si può”. All'incontro parteciperanno: la dirigente scolasticadell' I.C. n.5 – “Tina Gori”, Daniela Bandini, l'assessora alle Politiche giovanili del Comune di Forlì, Paola Casara, il Vescovo di Forlì, Mons. Livio Corazza, la coordinatrice dei quartieri CTQ 2, Doris Versari,

e Maurizia Squarzi in rappresentanza della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Saranno presenti i coordinatori dei quartieri Stefano Valmori ed Eleonora Visani. La serata sarà coordinata da Lubiano Montaguti, della segreteria Tavolo POD.

L’incontro che inizierà alle ore 20:30 presso AULA MAGNA Scuola G. Mercuriale – Via Sapinia 38 è aperto a tutti fino ad esaurimento posti.