Si presenta a Forlì il libro "Cerimonie Uniche. Guida teorico-pratica per celebrazioni non religiose"

Il circolo Uaar Forlì-Cesena organizza la presentazione del libro «Cerimonie Uniche. Guida teorico-pratica per celebrazioni non religiose» con i co-autori Loris Tissino e Maria Pacini e i moderatori Lodovico Zanetti, coordinatore del circolo Uaar di Forlì - Cesena e Anna Ghetti, celebrante laico-umanista e socia Uaar di Ferrara.L’evento, in programma per domenica 14 aprile alle ore 10:30, presso la sala di Dioniso a casa Saffi, toccherà anche il progetto Cerimonie Uniche e della casa editrice Nessun Dogma dell’Uaar.

Una cerimonia non religiosa? Si può fare! Tante persone che si dichiarano non religiose sentono l’esigenza di celebrare i momenti più importanti dell’esistenza senza dottrine, senza imposizioni “dall’alto”, senza dogmi. Questo libro, scritto da tre esperti del settore, condensa l’esperienza del progetto Cerimonie uniche dell’Uaar, per la diffusione delle cerimonie laiche in Italia. Una completa guida laica su cerimonie di benvenuto, unioni, matrimoni, funerali e non solo, utile per accompagnare i professionisti e in generale coloro che vogliono rendere unici certi passaggi della vita o commemorare una persona scomparsa.