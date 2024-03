Si presenta il libro “Medicina, politica, emancipazione. Anna Kuliscioff e noi”

Doppio appuntamento il 18 marzo, organizzato dal Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne. Alle ore 10 una delegazione del Tavolo incontrerà in Sala Icaro del Liceo Morgagni di Forlì gli studenti delle scuole superiori che avranno aderito all’iniziativa loro riservata di presentazione del libro “ Medicina, politica, emancipazione. Anna Kuliscioff e noi”, a cura di Thomas Casadei e Vittorina Maestroni. Alle 17 invece il Tavolo organizza la presentazione della graphic novel sarà aperta a tutta la cittadinanza e avverrà al Centro Pace Annalena Tonelli, a libero ingresso. Si tratta del terzo volume della collana “Storie e scritti di donne” (https://www.crid.unimore.it/site/home/archivio-cassani/storie-e-scritti-di-donne.html) nata dalla collaborazione fra il Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Univ. di Modena e Reggio Emilia e il Centro documentazione donna di Modena.

La collana è stata inaugurata, nel 2022, con il volume dedicato a Olympe de Gouges (https://mucchieditore.it/prodotto/la-dichiarazione-sovversiva-olympe-de-gouges-e-noi/) e ha avuto come seconda pubblicazione il volume dedicato a Mary Shelley (https://mucchieditore.it/prodotto/vita-e-visioni-mary-shelley-e-noi/).

Questa terza opera si compone di una nota biografica su Anna Kuliscioff, di una graphic novel realizzata dall’illustratrice Alice Milani, di una selezione di brani a cura di Fiorenza Taricone (Comitato scientifico Fondazione Kuliscioff), nonché di dieci voci selezionate a partire dagli scritti di Kuliscioff, che permettono di allargare lo sguardo a questioni rilevanti per le donne e la società odierna e di comprendere perché la parola trattata è ancora determinante oggi.

Vengono in tal modo affrontati temi quali quello della nominazione/ridenominazione, del giornalismo, delle lavoratrici e dei diritti del lavoro, delle condizioni dei bambini e delle bambine, del rapporto fra donne e medicina (con un’attenzione particolare alla “medicina di genere”), del carcere e delle condizioni dei detenuti e delle detenute, nonché – con specifico riferimento alla dimensione politica e ideale – del cosmopolitismo, dell’anarchismo, del socialismo e della leadership femminile.

Il Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne di Forlì, prosegue così l’opera di sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni della violenza di genere, del bullismo, del razzismo, della discriminazione, rivolgendosi in particolare ai giovani studenti degli Istituti superiori, ma pure alla cittadinanza tutta. Saranno presenti i curatori Thomas Casadei, docente di Filosofia del diritto, Università di Modena e Reggio Emilia - Unimore e direttore del Centro di ricerca interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità e Vittorina Maestroni, Centro documentazione donna di Modena. L’evento si realizza a cura del Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne, in collaborazione con Centro per la Pace Annalena Tonelli, Centrodonna comunale e il Liceo Classico G.B. Morgagni. Ogni biblioteca di istituto e insegnante accompagnatore, riceverà in dono dal Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne una copia del volume. Le adesioni delle classi vanno segnalate a forumdonnefo@gmail.com entro il 16 marzo 2024.