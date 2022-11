Si proietta il film francese “La notte del 12” nel nuovo appuntamento con la rassegna “Cinema e diritti umani”

La rassegna “Cinema e diritti umani” prosegue martedì 22 novembre, alle ore 21 a Teatro Verdi, con la proiezione del film francese “La notte del 12” del regista Dominik Moll.

Tratto dal libro “18.3. Une année à la PJ” della giornalista Pauline Guéna, il film è stato presentato in anteprima all’ultimo Festival di Cannes, nella sezione "Cannes Première".

Al centro della vicenda le indagini su un terribile episodio di violenza: in un paesino di montagna nella Francia sud-orientale, in una tranquilla notte d'autunno, la giovane Clara viene orribilmente uccisa da uno sconosciuto che le dà fuoco in strada. Da poco arrivato a capo della polizia giudiziaria di Grenoble, il giovane capitano Yohan Vivès indaga sulla vita privata della ragazza, sulle sue frequentazioni e sulle sue abitudini, per cercare il colpevole dell'omicidio. Dietro la tranquillità della provincia anonima si celano come sempre segreti e misteri, ma il caso di Clara rischia di diventare uno dei tanti destinati a rimanere irrisolti...

Costo del biglietto: 6 euro intero, 4 euro ridotto.Per informazioni: telefono 0543 744340; www.cinemateatroverdi.it La rassegna “Cinema e diritti umani” è promossa da Amnesty International – gruppo n.225 di Forlì con il Cinema Verdi di Forlimpopoli e il patrocinio del Comune di Forlimpopoli