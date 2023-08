"Si schiudono i bozzoli" nel parco fluviale di Santa Sofia con l'installazione di "Migra Land Art"

Sabato 12 agosto alle ore 17:00 si inaugura la quarta tappa di Migra Land Art lungo il fiume Bidente di Santa Sofia tra le località Colonia e Brusatopa. “Si schiudono i bozzoli” è un’installazione di forme organiche realizzate in canne di fiume che si aggiungono a quelle già presenti dall’estate scorsa andando a suggerire un piano sequenza temporale nel quale possiamo osservare la crescita di un bozzolo fino al suo schiudersi per aprirsi alla nuova vita. Un’opera di Oscar Dominguez in collaborazione con Matteo Lucca per il progetto Migra Land Art.

Chi migra si sposta in funzione di quello che i territori offrono per la propria sopravvivenza. Si instaura una relazione vitale per chi migra con la natura, alla ricerca di una armonia con i cicli delle stagioni, i luoghi, il tempo ed ogni aspetto che riguarda l’abitare, il vivere ed il morire.

Chi migra, quando arriva, abita stando a quello che il territorio dispone: nidifica, scava la tana, costruisce una capanna, si nutre. Semplicemente vive per poi ripartire, lasciando le tracce del suo abitare, scomparire nel tempo, farle ricomparire altrove e così via.

Migra Land Art è un progetto d’installazioni in natura che vive della stessa natura effimera e transitoria di chi migra.

Le opere andranno a delineare un percorso a tappe non lineare, ma che corrisponde all’intrinseca natura nomade: destinate a mutare nel tempo con l’alternarsi delle stagioni e delle caratteristiche dei luoghi in cui ogni volta “arriveranno”.