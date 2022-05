Si torna a camminare alla scoperta di San Martino in Strada

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Dopo il primo appuntamento che ha visto la presenza di un centinaio di persone, mercoledì 25 maggio , con ritrovo e partenza alle ore 20.15 dal piazzale della Pieve di San Martino in Strada, Forlì, si svolgerà la seconda camminata, condotta da Gabriele Zelli, alla scoperta di altri luoghi e edifici significativi per il quartiere come la Banca BCC, il Circolo Aurelio Saffi, il Cinema Saffi d'Essay.

Nel corso della serata verranno raccontate anche le storie di alcuni sammartinesi: Teresa Cattani Scardi, i fratelli Sendi, Antonio Piazza, Antonio Zoli, Pino Maroni, Bruno Cantarelli, Giorgio Casadei, Luigi Marabini, Glauco Fiorini, o di forlivesi che sono ricordati nelle intitolazioni delle vie del quartiere: Achille Bargossi, Mario Fantinelli, Tito Pasqui, don Giuseppe Prati, Augusto Rotondi (Zambutèn) Al termine il Comitato di Quartiere San Martino in Strada - Grisignano - Collina - San Lorenzo, organizzatore dell'iniziativa, offrirà ai partecipanti una piccola merenda.

Partecipazione libera. Per informazioni: Daniela 3485486307.