Si torna alla scoperta del Cimitero Monumentale di Forlì con una visita guidata

In occasione della Settimana europea dei cimiteri, il Comune di Forlì, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e la Regione Emilia-Romagna, annuncia una visita guidata straordinaria al Cimitero Monumentale di Forlì il prossimo 2 giugno. L’evento rientra nel Progetto “All’Ombra Dei Cipressi”, iniziativa volta a valorizzare il Cimitero monumentale di Forlì attraverso suggestive visite tematiche gratuite e si inserisce nell'ambito della WDEC - Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei, promossa dall'ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe), per celebrare e valorizzare il patrimonio storico-culturale dei cimiteri europei con particolare attenzione all’importanza di preservare questi luoghi di memoria nel rispetto dell’ambiente.

I cimiteri, nella loro immutabilità, rappresentano infatti spazi con un immenso potenziale per il rispetto e la tutela della natura e offrono un equilibrio tra la memoria storica e la conservazione ecologica, creando luoghi di riflessione e tranquillità dove la natura può prosperare indisturbata. Il tema della passeggiata culturale di domenica, che sarà organizzata in due appuntamenti (mattina e pomeriggio) è "I grandi donatori: la generosità dei forlivesi a favore dell’arte" . La visita guidata sarà condotta dal presidente di ConfGuide, Giuseppe Verrelli e i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire le vicende delle generose personalità forlivesi, come Giuseppe Verzocchi, Giovanni Marchini, Raniero Paulucci di Calboli e altri benefattori, che hanno contribuito ad accrescere significativamente il patrimonio culturale e sociale della città e si metterà in luce il legame tra arte, botanica e le opere di beneficenza che hanno arricchito la comunità. Data la grande partecipazione e l'interesse suscitato dalle visite primaverili, il progetto "All’ombra dei cipressi", promosso dall'Unità Musei in collaborazione con l'Unità Servizi Cimiteriali del Comune di Forlì e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, proseguirà anche nei mesi estivi con un esclusivo format di tour serali.

Orario: primo turno ore 10:30; secondo turno ore 16:00. La partecipazione alla visita guidata è gratuita con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Informazioni e Prenotazioni: Tel. 0543 712627 ; E-mail a biglietteria.musei@comune.forli.fc.it.