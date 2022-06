Si torna alla scoperta delle "Colline Meldolesi" con un doppio appuntamento: "Tartarungando" e "Degustando"

Prezzo non disponibile

Dopo il successo delle prime uscite prosegue la rassegna Colline Meldolesi con "Tartarugando" in programma per la giornata di sabato 18 giugno alle ore 15.00 presso il Parco delle Fonti di Meldola. Nel corso del pomeriggio alcune guide esperte accoglieranno i visitatori alla scoperta del Parco riservando un'attenzione particolare alle tartarughe presenti per fare divertire grandi e piccini.

La rassegna proseguirà nella serata di martedì 22 giugno alle ore 18.30 con "Degustando", passeggiata nella Riserva Regionale Bosco di Scardavilla al termine della quale la Strada dei Vini e dei Sapori di Forlì Cesena preparerà un aperitivo con degustazione di prodotti romagnoli delle aziende locali.



Prenotazione via mail scrivendo a : scardavilla@comune.meldola.fc.it.