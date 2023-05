Si va alla scoperta delle antiche pievi: visita guidata alla Chiesa di San Pietro in Arco di Villa Rovere

Sabato 6 maggio lo storico dell'arte Marco Vallicelli condurrà una visita guidata alla Chiesa di San Pietro in Arco o di Santa Maria della Rovere, che in origine era una pieve. Il ritrovo è previsto per le ore 16.00 davanti al luogo di culto in via delle Vigne 19, località Rovere, Forlì. Con questo appuntamento inizierà il ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Culturale Antica Pieve, presieduta da Claudio Guidi, dal titolo "Antiche Pievi: a spasso per la Romagna", giunto alla quinta edizione, che si svilupperà nel corso dei sabati di maggio. Infatti le successive tappe saranno dedicate alle visite delle Pievi del Tho (San Giovanni in Ottavo) di Brisighella (13/5), di Santo Stefano in Corleto si Faenza (20/5) e di Santa Maria del Pantano di Galeata (27/5), con successiva visita al Museo Mambrini a Pianetto.

Come di consuetudine l'Associazione Antica Pieve ha pubblicato un volume, che sarà consegnato in omaggio ai presenti, il quale contiene le descrizioni dei luoghi di culto oggetto delle visite, elaborate da Marco Vallicelli, e le fotografie delle chiese di Tiziana Catani e Dervis Castellucci. Inoltre per ogni località che sarà toccata dalle quattro visite Marco Viroli e Gabriele Zelli hanno dedicato dei loro scritti dove evidenziano alcuni aspetti storici. Per Villa Rovere i due storici hanno raccontato di quando la zona era contrassegnata, fino al 1861, dal confine fra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana, mentre per Brisighella hanno descritto l'importanza della Via dei Gessi e dei Calanchi, un itinerario escursionistico suddiviso in sei tappe che arriva a Bologna e viceversa. Di Corleto sono stati ricordati, basandosi sul diario del parroco degli anni Quaranta del secolo scorso, i tragici mesi del passaggio del fronte durante la Seconda guerra mondiale e di Galeata Viroli e Zelli hanno posto in evidenza il grande rilievo storico dell'Abbazia di Sant'Ellero.

La partecipazione alle visite guidate è libera e non occorre prenotare. Per informazioni: Claudio Guidi: 3386462755.