"Siamo tutti italiani, solo noi siamo romagnoli!": serata di musica e di allegria con un pensiero agli alluvionati

Domenica 16 luglio, alle ore 20.45, nell'area esterna della sede dell'Associazione I Due Tigli di via Orceoli, sarà presentato lo spettacolo "Siamo tutti italiani, solo noi siamo romagnoli!". Il Trio Iftode, composto da Teddi Iftode, primo violino, Radu Iftode, secondo violino, Vlad Iftode, tastiere, eseguirà brani della tradizione popolare romagnola e internazionale. In un periodo difficile per Forlì e per la Romagna una particolare attenzione verrà riservata al repertorio musicale di Carlo Barbieri (Forlì 1888-1970) che ha dedicato diversi brani alla nostra città, ai suoi borghi e ai paesi circostanti.

La serata sarà condotta da Gabriele Zelli che racconterà storie piene di ironia sulla Romagna e sui romagnoli. Nell'occasione sarà possibile acquistare il libro Un n'è mai témp par muri' di Mario Vespignani (10 euro). Il ricavato della vendita del volume, che contiene 62 zirudële e poesie in dialetto romagnolo, sarà interamente devoluto all'Istituto Prati per iniziative a sostegno degli alluvionati. La serata è organizzata dall'associazione I Due Tigli in collaborazione con il Comitato di Quartiere Pianta - Ospedaletto - Coriano.

Ingresso a offerta libera. Non occorre prenotare. Per informazioni Gabriele Zelli: 3493737026.