Sicurezza cibernetica: si approfondisce il tema con la Polizia Postale

“Sicurezza Cibernetica: un problema reale”. Sarà il tema del nuovo appuntamento del ciclo di incontri organizzato dal Comitato di Quartiere 5,6,7 in collaborazione con l'Asd Carpinello, Lions e cooperativa sociale Eclas, col patrocinio del Comune di Forlì. Venerdì 21 aprile, dalle 15 alle 17, un esperto della Polizia Postale approfondirà gli aspetti legati alla sicurezza cibernetica. L'incontro si svolgerà a Pievequinta a Palazzo Morattini Monsignani, in via Armellino 33.

Il calendario

Venerdì 21 Aprile 15.00-17.00

Palazzo Morattini Monsignani via Armellino, 33 - Pievequinta

“Sicurezza Cibernetica: un problema reale”

Incontro con Esperto della Polizia Postale Cibernetica

Venerdì 28 Aprile 20.30-22.30

Sala Parrocchiale Carpinello via Cervese, 227

“Formazione alla Guida Sicura”

Incontro con Francesco Forasassi, presidente AreaSafe

Sabato 29 Aprile 9.00-13.30

Piazzale Fiera Forlì (piazzale adiacente ad happyland)

“Prove pratiche di Guida Sicura”

Prove pratiche con Istruttori AreaSafe

Venerdì 5 Maggio 20.30-22.30

Sala Parrocchiale Carpinello via Cervese, 227

“La sicurezza stradale in Romagna: Dalle stragi del sabato sera alla sbornia del terzo millennio, la distrazione da uso del cellulare alla guida”

Incontro con Giordano Biserni, presidente Asaps