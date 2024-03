"Sid Fin qui tutto bene" al teatro Testori

Sid. Italiano. Origini africane. Quindici anni. Forse sedici, forse diciassette. Veste sempre di bianco, perché il bianco è il colore del lutto per i musulmani. Sid. Fin qui tutto bene è lo spettacolo con Alberto Boubakar Malanchino, vincitore del Premio Ubu 2023 nella categoria miglior attore under 35, in scena al Teatro Testori sabato 9 marzo alle 20.30, che ha per protagonista uno dei tanti ragazzi di una delle tante periferie dell’Occidente.



La musica live e il sound design curati da Ivan Bert e Max Magaldi danno forma al pensiero del personaggio che colleziona sacchetti di plastica, di carta, di tessuto e di materiale biodegradabile rigorosamente firmati. Un ragazzo che vive nel mondo tossico dello show business e per uscire dalla disperazione e dalla noia di nascosto legge, ascolta musica, vede film, recita. Recita sempre, fino a dimenticare di essere Sid.

Il lavoro prodotto da Cubo Teatro di Torino, scritto e diretto da Girolamo Lucania ha vinto il Premio In-Box 2023, porta in scena musica elettronica a ritmo di bit con una drammaturgia serrante. Il suono è parte integrante della narrazione in un dialogo tra i musicisti e la giovane rivelazione del teatro, nota ai più per la partecipazione televisiva a diversi progetti come “La strada di casa”, “Crozza nel Paese delle meraviglie”, “Camera Cafe”, “Un passo dal cielo” e “Don Matteo” e che nel 2019 partecipa alla produzione Netflix “Summertime”, presta la voce all’orso Tonio, personaggio del film d’animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, tratto dal romanzo di Dino Buzzati e dal 2020 è sul set di “Doc-nelle tue mani” per la regia di Jan Michelini e Ciro Visco, dove interpreta il ruolo di Gabriel.



Sid, il protagonista dello spettacolo, è bello, intelligentissimo, raffinato lettore, perfettamente padrone delle più sottili sfumature della lingua. Sid incarna una degenerazione personale che rappresenta la sconfitta collettiva di un’intera società: “Ha ucciso probabilmente per noia. Sicuramente per uno scopo più alto”, spiega la scheda artistica dello spettacolo. “Uccide soffocando le sue vittime nei sacchetti di plastica alla moda. La sua storia è un film “senza montaggio”, un torrenziale monologo per batteria e voce: scorrono schegge di vita, di bullismo, di consumo, di ragazzi annoiati, dei “fuck you”, di canne, droga, desolazione, di vagabondaggi nei “templi del consumo”. Sid “è il futuro. Un futuro senza identità. Un presente senza futuro. Sid cerca l’identità, il suo palcoscenico è il mondo, la sua croisette i Social, la vita il suo film. Il suo pubblico è il mondo. Gli outfit bianchi, come il lutto per la sua vita, scintillante perché griffata. Sid impacchetta le vite di scarto, incartandole in buste firmate. Il serial killer del futuro. La Star”.

