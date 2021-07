"Signor sindaco domani pioverà?": Davide Ferrari presenta il suo libro a Terra del Sole

Sabato 17 luglio, dalle ore 21, al Bar Due Borghi di Terra del sole, Davide Ferrari, ex sindaco di Galliate, (provincia di Novara) presenta il suo libro «Signor sindaco domani pioverà?» (edizioni Astragalo), in conversazione con il sindaco Marianna Tonellato.

Il libro, spiega l’autore si compone di "una decina di capitoli che descrivono le vita quotidiana di un Sindaco Italiano alle prese con i suoi “leoni da tastiera”: si parla dei rifiuti, dei vigili che non ci sono mai (o ci sono troppo), di lavori pubblici e di manutenzioni, passando per le cacche dei cani, le campane rumorose, l’erba che cresce, le feste di piazza e le immancabili elezioni comunali… Tutti quadri quotidiani dei quali cerca di offrire da un lato la prospettiva, con tagli divulgativo, di un amministratore pubblico, dall’altro la visione dei cittadini più “agguerriti” con la tastiera. Ne emerge un forte contrasto tra la realtà e come i Cittadini spesso la vedono, ma anche una gran voglia di comunicare con il Comune e con il suo Sindaco al quale ogni cittadino si sente autorizzato a chiedere qualunque cosa: che scuola consigliare alla figlia, a che ora sono le messe oppure, appunto, se domani pioverà. Una voglia di comunicare che accorcia le distanze tra il cittadino e la pubblica amministrazione aumentando la fiducia nella stessa».

«I molti messaggi zeppi di errori ortografici da terza elementare – continua Ferrari – mi hanno spinto a donare parte del ricavato alle scuole elementari del mio paese e di ogni paese in cui il libro verrà venduto".

Davide Ferrari già da qualche anno gestisce la pagina Facebook dedicata alle Fasce Tricolori (“Se sei Sindaco”), e durante la pandemia ha portato avanti numerosi progetti a disposizione dell'operato dei Sindaci italiani, fra cui proprio la Sindaca Tonellato, come lo “Sportello Virtuale”, il progetto “1000 persone per 1000 piazze” dedicato agli eventi della ripartenza, o i Consigli Comunali virtuali.