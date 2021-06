La forlivese Simona Palo presenta il suo primo libro, alla scoperta dei patrimoni della città: "Forlì ad opera d'arte"

Sara' presentato sabato 26 Giugno, alle 10:30, nella sede di Palazzo Albertini, in collaborazione con Alina Art Foundation, il primo libro della scrittrice Simona Palo "Forlì ad opera d'arte. Quaranta racconti per scoprire il patrimonio della città", edito dalla casa editrice Tempo al libro (Faenza).

Il volume contiene quaranta racconti ambientati in prevalenza all'interno dei musei forlivesi con protagoniste le opere parlanti della Collezione Verzocchi e tanti altri capolavori sparsi per i palazzi e luoghi storici di Forli, corredato da immagini a colori delle opere piu' significative. Forlì ad opera d'arte, con il patrocinio del Comune di Forlì e dell'Assessorato alla Cultura, nasce da un progetto della scrittrice volto a valorizzazione e promuovere il patrimonio artistico forlivese, un incontro tra narrativa e realta'. Molti di questi racconti sono inediti, altri sono stati pubblicati all'interno di una rubrica social, #LeCronachediSimo, in collaborazione con l'Ufficio Cultura del Comune di Forlì, a partire dalle chiusure dei musei italiani nel marzo 2020.

"Sono storie che racchiudono mondi interi - riporta nella prefazione lo scrittore Cristiano Cavina -, gustosissime per chi ama saperne di più, evocative e divertenti. Soprattutto, sono storie in cui traspare il nocciolo ardente del raccontare per iscritto: la necessità.(...)Simona ama il suo lavoro e ama i quadri. Ed ecco l'urgenza: raccontarceli per salvarli, per non lasciare niente niente indietro, per condividere la bellezza e non dimenticarsi di sorridere. Ci riesce sempre, a volte in modo toccante, spesso in modo spassoso, sempre con trovate di grande creatività".

Simona Palo è nata a Forlì il 29 luglio 1978. Si è laureata in Giurisprudenza e lavora nel mondo della cultura all'interno dei Musei San Domenico. Ha partecipato a un workshop della Scuola Holden di Torino e frequentato per due anni il laboratorio di scrittura di Cristiano Cavina. Ha collaborato al numero zero della rivista forlivese "Il Melozzo" con il racconto "I calzini del fante Remo" (2019), ripreso e pubblicato dall'Istituto Storico per la Resistenza di Forlì. Alcuni suoi testi di narrativa sono inseriti in antologie edite da Historica Edizioni e Tempo al Libro. Tre suoi racconti sono stati selezionati nell'ambito del concorso letterario "Scritto in un giardino" indetto da IBC (Istituto Beni Culturali) e pubblicati in un volume a cura della Regione Emilia Romagna. Con la rubrica #LeCronachediSimo, nata in collaborazione con il settore Cultura del Comune di Forlì sulle pagine social dei Musei San Domenico, ha pubblicato ogni mese un racconto sulle collezioni permanenti della città (marzo 2020- 2021).

"Forli ad opera d'arte", presente all'interno del bookshop dei Musei San Domenico, e' disponibile presso le principali librerie forlivesi oltre che sul sito della casa editrice. Nel corso della presentazione dialoghera' con l'autrice l'editore Mauro Gurioli e sara'possibile acquistare il volume.