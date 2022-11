Simone Tempia a Forli per presentare "il Piero. O la ricerca della felicità"

Prosegue il programma del Buon Vivere anche al di fuori del Festival lunedì 28 novembre alle 18.30 alla Fabbrica delle Candele di Forlì (Piazzetta Conserva Corbizzi, 9) con Simone Tempia. L'incontro sarà aperto dalla proiezione del video racconto, prodotto da Sunset, dell’edizione del Festival del Buon Vivere da poco terminata.

Simone Tempia, già autore di "Vita con Lloyd", presenta “Il Piero. O la ricerca di una felicità” (ed. Rizzoli e illustrazioni di Marco Paolini).

Piero Marchese, nobile solo nel cognome e nelle intenzioni, è un precario a tempo indeterminato. Ha una moglie molto pragmatica, Betta, e una figlia con un nome che dice tutto: Maria Attila. Anche se ha sempre avuto la testa a posto (o forse proprio per questo motivo), il Piero si sveglia ogni giorno con la sensazione che per essere felice gli manchi qualcosa: un lavoro migliore, una mentalità più aperta, una vita sociale sfavillante... Desideri e miraggi che lo portano a rovinarsi l’oggi inseguendo un domani che, in realtà, non gli piace nemmeno. Nelle disavventure di questo Marcovaldo contemporaneo, illustrate dall’autore teatrale Marco Paolini, Simone Tempia scava alla radice delle nostre insoddisfazioni e ci racconta la commedia degli errori che chiamiamo vita.

Simone Tempia (1983), scrittore, autore, creativo, è anche uno dei volti di Lingo su La7. Nel 2014 ha lanciato la pagina Vita con Lloyd, che ha rapidamente conquistato migliaia di fedeli lettori e ha ispirato i libri Vita con Lloyd, In viaggio con Lloyd, Un anno con Lloyd e Una nuova vita con Lloyd, tutti editi con grande successo da Rizzoli Lizard, come la sua raccolta di fiabe Storie per genitori appena nati.

L'incontro, a ingresso gratuito e condotto da Corrado Ravaioli, è il proseguimento del Festival del Buon Vivere "In relazione", promosso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Forlì e dell’assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna, il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’ENIT, del Comune di Dovadola, del Comune di Forlimpopoli e del Comune di Meldola.