Simonetta Tassinari racconta la storia di una famiglia tra Firenze e Forlì nel libro “Le donne dei Calabri di Montebello”

Sabato 2 ottobre alle ore 17, presso il Salone comunale del Municipio di Forlì, in Piazza Saffi, si terrà la presentazione, in anteprima nazionale, del romanzo “Le donne dei Calabri di Montebello” di Simonetta Tassinari, edito da Corbaccio. Dialogherà con l’autrice l’Assessore al Welfare e alle Politiche per la famiglia Rosaria Tassinari che porterà i saluti di tutta l'amministrazione comunale.



Il romanzo, di genere storico, è ambientato nella seconda metà del Seicento tra la Romagna toscana, Firenze e Forlì. Le protagoniste femminili sono tre donne, di diverse generazioni, di una famiglia di antica nobiltà feudale, i Calabri di Montebello, Elisabetta, Barbara e Camilla, donne forti e volitive, in bilico tra antico e moderno, libere e anticonformiste, capaci di inseguire i loro sogni e di lottare per realizzare il loro destino. La stesura dell’opera è stata preceduta da un lungo periodo di studio e di documentazione. Simonetta Tassinari è nata a Cattolica ed è cresciuta tra la costa romagnola e Rocca San Casciano, il paese d'origine della sua famiglia, dal quale non si è mai distaccata. Vive e lavora a Campobasso, dove insegna Storia e Filosofia. É autrice di sceneggiati radiofonici RAI, di numerosi saggi di argomento storico-filosofico, di opere divulgative di filosofia e di romanzi. Ha pubblicato per Giunti, Einaudi scuola, Meridiano zero, Corbaccio e Feltrinelli. Uno dei suoi saggi di divulgazione filosofica di maggior successo, “Il filosofo che c'è in te” (Feltrinelli 2019) è in corso di traduzione in portoghese brasiliano per una casa editrice di São Paulo.



L’evento di presentazione è gratuito ed è necessario il Green pass nel rispetto delle norme anticovid vigenti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...