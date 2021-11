Secondo appuntamento con i "Simposi" al Diagonal Loft Club: incontro con Mariangela Gualtieri

Prosegue nel mese di novembre il progetto Simposi al Diagonal Loft-Club di Forlì, una serie di appuntamenti costruiti alternando il confronto verbale al piacere della tavola in orario di pranzo, che domenica 7 novembre, vedono protagonista la poetessa e drammaturga Mariangela Gualtieri.

I Simposi sono il punto di arrivo di una parabola biennale iniziata nel 2020, sotto la pressione pandemica, con Ipercorpo – Festival Internazionale delle Arti dal Vivo e sviluppatasi nel corrente anno. Un rinnovato invito a prendersi un tempo (reale) di “vicinanza” con le artiste invitate ai prossimi appuntamenti, grazie alle quali sarà possibile declinare il tema portante di questa biennalità – tempo reale, appunto – attraverso la la poesia e la danza. Il pranzo, a cura di La Granadilla Forlì – Ristorante vegetariano e vegano, sarà accompagnato dai vini di Poderi dal Nespoli.

Mariangela Gualtieri. Nata a Cesena e laureata in architettura allo IUAV di Venezia, nel 1983 ha fondato, insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga. Fin dall’inizio ha curato la consegna orale della poesia, dedicando piena attenzione all’apparato di amplificazione della voce e al sodalizio fra verso poetico e musica dal vivo. La sua attività pedagogica è ininterrotta, con laboratori di scrittura e, attualmente, di lettura di versi al microfono. Tra le sue ultime pubblicazioni: Le giovani parole (Einaudi, 2015), Beast of Joy, selected poems (Chelsea edition, New York, 2018), Quando non morivo (Einaudi, 2019). L’incontro sarà moderato da Claudio Angelini, cofondatore e regista di Città di Ebla e direttore di Ipercorpo.

Posti esauriti, possibilità di segnarsi in lista d’attesa

INFO e COSTI

Inizio incontri ore 11 – Inizio pranzo ore 13.00

Incontro + pranzo: 15 € a persona

Prenotazione obbligatoria // Obbligatorio Green Pass

CONTATTI

info@cittadiebla.com | + 39 320.8019226

