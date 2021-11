Simposi : secondo tempo reale con la coreografa Claudia Castellucci

Per il quarto anno Città di Ebla propone i Simposi, una serie di appuntamenti costruiti alternando il confronto verbale al piacere della tavola in orario prandiale. In particolare gli appuntamenti del prossimo autunno rappresentano il punto di arrivo di una parabola biennale iniziata nel 2020, sotto la pressione pandemica, con Ipercorpo – Festival Internazionale delle Arti dal Vivo e sviluppatasi nel corrente anno. Un rinnovato invito a prendersi un tempo (reale) di “vicinanza” con le artiste presenti, grazie alle quali sarà possibile declinare il tema portante di questa biennalità – tempo reale, appunto – attraverso la fotografia, la poesia e la danza.

Il luogo d’elezione sarà ancora una volta il Diagonal Loft Club, consolidando una relazione di lungo corso. Il pranzo, a cura di La Granadilla Forlì – Ristorante vegetariano e vegano, sarà accompagnato dai vini di Poderi dal Nespoli.



Domenica 21 novembre l'ospite sarà Claudia Castellucci, drammaturga, coreografa e didatta. Neovincitrice del Leone d’Argento alla carriera della Biennale di Venezia, la Castellucci è cofondatrice della Socìetas Raffaello Sanzio (oggi Socìetas) e fondatrice di diverse esperienze scolastiche: la Scuola teatrica della discesa (1989), tra filosofia e prassi del teatro, a cui segue la Stoa (2003), dedicata al movimento ritmico, e la Scuola Mòra (2015), che si costituisce in Compagnia nel 2019.

L’incontro sarà moderato da Claudio Angelini, cofondatore e regista di Città Di Ebla e direttore di Ipercorpo.

INFO

Inizio incontri ore 11 – Inizio pranzo ore 13.00

Incontro + pranzo: 15 € a persona

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 18 novembre // Obbligatorio Green Pass

info@cittadiebla.com | + 39 320.8019226

www.cittadiebla.com