Partono i Simposi di Città di Ebla con Silvia Camporesi

Per il quarto anno Città di Ebla propone i ???????, una serie di appuntamenti costruiti alternando il confronto verbale al piacere della tavola in orario prandiale.

Primo appuntamento ???????? ?? ??????? con Silvia Camporesi, fotografa nata a Forlì e laureata in filosofia che attraverso i linguaggi della fotografia e del video costruisce racconti che traggono spunto dal mito, dalla letteratura, dalle religioni e dalla vita reale. Negli ultimi anni la sua ricerca è dedicata al paesaggio italiano. Ha tenuto personali e collettive in Italia e all’estero ed è vincitrice di numerosi premi. Attualmente Forlì ospita una sua personale negli spazi dell’Ex Cinema Odeon dal titolo Semisommersi: ???? ??????? ?'?????, a cura di Olvidados, e la collettiva Mostra Essere Umane a Forlì, le grandi fotografe raccontano il mondo, un percorso per immagini dedicato alle grandi fotografe donne ai Musei di San Domenico.



L’incontro sarà moderato da ?????? ????????i, dottore di ricerca in Letteratura Contemporanea presso le Università di Bologna e Losanna. Autore e conduttore del podcast di approfondimento culturale RadiOlvidados e delle produzioni Youtube del canale Olvidados Fundacion, Pomarici è curatore dell’ultima mostra personale di Silvia Camporesi.



Prossimi appuntamenti:



INFO E COSTI

Inizio incontri ore 11.00 – Inizio pranzo ore 13.00

Incontro + pranzo: 15 €

Prenotazione obbligatoria

Ricordiamo che per accedere è richiesto essere muniti di Green Pass o di esito di tampone rapido negativo effettuato entro 48 ore dall'evento.

info@cittadiebla.com

320.8019226

www.cittadiebla.com





