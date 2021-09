Skate contest al parco di via Dragoni per "Emilia-Romagna Cup 2021"

Sabato 9 ottobre, con inizio alle 14, allo skatepark Dragoni di Forlì si terrà la prova di Emilia-Romagna Cup 2021. E' la tappa finale di un minicircuito che il Comitato Regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici ha programmato per la ripresa. Il successo dei contest nell'ambito degli Italian Roller Games (Cesenatico e Cesena) hanno ulteriormente incentivato la partecipazione e la presenza di adolescenti negli skatepark, anche per il positivo traino della partecipazione della corregionale Asia Lanzi alle Olimpiadi di Tokio. Lo skateboarding è sicuramente la disciplina rotellistica che negli ultimi anni ha il maggior successo: basti pensare che in 4 anni solo in Emilia-Romagna si è passati da 1 società affiliata a 14 con conseguente sforzo degli Enti Locali per costruire skatepark. Organizza SkateSchool Cesena e Pattinodromo Forlì con il supporto di alcuni sponsor locali.