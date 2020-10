Slittano le giornate all'insegna della legalità tra musica e partecipazione

Saltano gli appuntamenti dedicati alla legalità e programmati per questo fine settimana. L'assessore alla Legalità Maria Pia Baroni e Riccardo Tessarini, presidente della Consulta Comunale sulla Legalità, anche in accoglimento di sollecitazioni in tal senso avanzate da associazioni aderenti alla Consulta stessa, hanno condiviso l'opportunità di rinviare ad altra data i due eventi organizzati per questo weekend. Questo, viene spiegato, "in considerazione della notizie che pervengono in queste ore riguardo all'evoluzione della situazione sanitaria e ad ulteriori possibili misure urgenti di contenimento a livello nazionale". Un'iniziativa era stata fissata per sabato alla Casa della Legalità e l'altra Domenica, con una mattinata all'insegna della partecipazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.