Torna "Slò Fest", il festival del turismo lento e sostenibile: tre giorni di eventi sul territorio

Portare sul territorio forlivese una proposta che parli di turismo lento, sostenibile e all’aperto. Missione possibile? Assolutamente si. Questa è la risposta di Inzir, il Circolo dei Viaggiatori di Forlì che per il secondo anno consecutivo propone Slò Fest. Dal 14 al 16 settembre, tre giorni di eventi, spettacoli, percorsi a piedi e in bicicletta sul territorio forlivese e zone limitrofe.

Il Festival avrà inizio giovedì 14 settembre dalle 19 nella piazzetta delle Operaie di Forlì, in centro storico. Si inizierà con un aperitivo di prodotti locali per conoscere i fondatori di SediciCorto, il Festival internazionale dei Cortometraggi. Dalle 20:30 verranno proiettati una serie di cortometraggi a tema viaggio lento e sostenibile. L’evento è gratuito.

Venerdì 15 settembre sarà invece una giornata all’insegna delle esperienze outdoor. Dalle 18:30 all’interno del meraviglioso giardino botanico de La Cocla di Via Andrelini a Forlì, Giulia Manzelli proporrà una meditazione accompagnata dalle campane tibetane. Verrà inoltre effettuata una sessione di “plants playing” dove ascoltare dal vivo come le diverse piante emettano suoni e vibrazioni differenti. (È necessaria prenotazione). Dalle 20, con partenza dal Circolo Inzir, inizierà l’escursione notturna in bicicletta. Si pedalerà di notte in un ambiente di campagna e collina molto suggestivo, illuminati dalle proprie torce. Insieme a delle guide cicloturistiche si raggiungerà l’Agriturismo La Morattina dove fare una sosta e rifocillarsi per poi proseguire alla volta di Oriolo dei Fichi. (Prenotazione obbligatoria - possibilità di noleggio e-bike)

Sabato 16 settembre sarà un giorno di festa: la mattina alle 10 ci sarà Meldola Slow, una camminata lenta guidata da Gabriele Zelli alla scoperta di Meldola e dei personaggi illustri che l’hanno abitata. Dalle 17:30 l’attenzione sarà invece rivolta al Parco delle Fonti di Meldola. Andrà in scena infatti Takabanda Slò - Che musica: fino a tarda serata ci saranno gruppi musicali, food truck e viaggiatori che racconteranno nuovi modi di fare turismo. Un’occasione per fare festa e incontrare persone accomunate dalle stesse passioni.

Ingresso gratuito. Il programma completo su www.slofest.it. Per prenotare gli eventi e ricevere maggiori informazioni: info@slofest.it