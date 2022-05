Alla scoperta di un nuovo modo di fare turismo: nasce "Slo' - La settimana del turismo lento e sostenibile"

Dal 6 al 11 giugno a Forlì è in arrivo "Slo' - La settimana del turismo lento e sostenibile", organizzata dall'associazione Inzir-Viaggiatorincircolo. Conferenze, proiezioni video e documentari, workshop a tema pratiche sostenibili e slow, attività di mobilità sostenibile e scoperta delle realtà sociali cittadine, eventi itineranti e musicali: questi sono gli ingredienti dei sei giorni.

La Settimana del turismo lento e sostenibile è un’occasione per riscoprire il quotidiano attraverso nuove chiavi di lettura, farsi contaminare da pratiche di turismo consapevole e sostenibile che diano valore alla nostra città, valorizzino le attività locali e i progetti dal basso, in un’ottica di rete turistica estesa con le province e città limitrofe. Gli organizzatori racontano come è nata l'idea: "Nel 2022 ci proponiamo di iniziare questo percorso valorizzando e incrementando le conoscenze, il know-how e i contatti che come associazione abbiamo creato e coltivato negli ultimi tre anni. Il turismo sta cambiando o probabilmente è già cambiato da tempo. Fare turismo non è più uno spostarsi per spendere tempo e “consumare” luoghi e servizi. Si fa turismo per scoprire, conoscere nuovi modi di vivere, farsi provocare dalle novità, spostarsi con lentezza ascoltando le sensazioni positive che questo provoca al proprio corpo. Ecco appunto la lentezza, è questo il fattore straordinario. Viviamo un’ordinarietà fatta di impegni e scadenze, molto spesso negli ultimi decenni anche il tempo libero è diventato un momento di consumo frenetico, quasi un obbligo. La sostenibilità è invece un modo per salvare il pianeta ma anche per riscoprire una dimensione personale e sana del tempo libero, che ritorna ad essere, usando una frase di qualche tempo fa, “tempo liberato”".

"Il turismo sostenibile quindi diventa perciò un’occasione per cambiare passo, rallentando. L’altra “novità” che impariamo da questo nuovo modo di fare turismo è che si possono vivere belle esperienze visitando luoghi lontani e sconosciuti, città d’arte o luoghi naturali con i tempi consoni e non con il mordi e fuggi, ma anche riscoprendo i propri luoghi, le proprie città - viene spiegato -. Oggi è sempre meno strano fare i turisti a casa propria ed è per questo motivo che l’obiettivo della nostra Associazione e in particolare di questo progetto è quello di legare i grandi viaggi vicini o lontani con esperienze locali e con la promozione del nostro territorio. Anche i progetti hanno bisogno di sostenibilità e di tempo per crescere quindi presentiamo un percorso triennale che parta nel 2022 e si consolidi negli anni successivi (‘23-’24) sia in termini quantitativi che qualitativi, soprattutto allargando la rete di collaborazioni e producendo materiale che possa essere poi divulgato con i punti della rete".

Ecco il programma. Per iscriversi agli eventi su prenotazione: info@slofest.it

Lunedì 6 giugno si parte alle 21, dalla Piazzetta delle Operaie con "Cambia-menti" viaggio nell'Italia che cambia con Daniel Tarozzi, giornalista e autore. Martedì 7, alle 19:30, la Casetta Rio del Sol ospita il workshop e degustazione con Giulia Ghirotti e Luciana Mazzotti "La Romagna e le erbe aromatiche". Mercoledì 8 è la volta del laboratorio di stampa romagnola a ruggine, nella sede del Circolo Inzir-Viaggiatorincircolo, con Elena Balsamini - Il Guado (evento su prenotazione, costo 15,00 euro)

Giovedì 9 giugno l'Arena Forlivese ospita alle 21 "Slow travels, short movies", proiezione di cortometraggi a tema turismo lento con Sedicicorto. Venerdì 10 alle 18 si parte per il "Murales bike tour" con Fiab Forlì, dalla sede del Circolo Inzir. Alle 20, sempre dalla stessa locatione, via con "La notturna in biciletta" con Outdoor Romagna (evento su prenotazione, costo di partecipazione 10,00 euro, con il noleggio bici 30,00 euro).

La chiusura della settimana parte sabato 11 giugno alle 10, con la passeggiata urbana con Gabriele Zelli "Gli alberi secolari e i glicini di Forlì": ritrovo all'ingresso del Municipio in piazza Saffi. Dalle 17 gran finale con "Takabanda Slò-Che musica", agriconcerti live, ospitati dall'Agriturismo La Lenticchia, con le band Emisurela, Rigolò, Paddy goes to America e con speech su cammini, van life e turismo sostenibile.