“Smettetela di farci la festa”: Anarkikka presenta il suo libro sul territorio

Il Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne, considerando che le recenti cronache di atti e soprusi spesso agiti da gruppi di giovani e giovanissimi, rendono necessaria la prevenzione alle varie forme di violenza, bullismo, discriminazione, attraverso azioni preventive ed educative, ha deciso di implementato un percorso di dialogo rivolto soprattutto agli studenti ma pure alla cittadinanza, anche con iniziative dislocate nei territori limitrofi.

Lo spunto per dialogare con i giovani e trovare linguaggi e modalità adatte a discutere e parlare e rendere facilmente comprensibile la sottile barriera che separa atteggiamenti, azioni, comportamenti lesivi dell’altro diverso da se, sia psicologici che fisici, è venuto dalla recente pubblicazione della casa editrice People del libro di Anarkikka “Smettetela di farci la festa”. L’illustratrice, così si definisce, Stefania Spanò, nota a livello nazionale per le numerose campagne contro le discriminazioni di genere, la violenza alle donne, gli streotipi in ogni ambito, il bullismo, la prevaricazione, è dotata di notevole capacità sintetica, esprimendo con una grafica colorata, dai tratti decisi e le parole e pensieri a chiosa dell’immagine, il sentire della sua Anarkikka che è tutte le donne: una bimba, ragazza, donna, dalla scura frangetta che spiove sul naso, appuntito a sfidare il futuro e tesa all’affermazione del suo essere innanzitutto persona, tuttora con diritti negati.

Anarkikka sarà ospite del Tavolo contro la violenza alle donne per la presentazione del suo ultimo lavoro martedì 8 marzo, alle 10,00 – al Teatro comunale di Predappio, per un incontro riservato agli alunni scuole medie. Alle 15,30 a Castrocaro Terme e Terra del Sole, alla Biblioteca Comunale, sempre con gli alunni dellescuole medie, in un incontro aperto alla cittadinanza. In serata, alle 21, l'autrice sarà a Meldola, in Biblioteca Comunale, in una iniziatva aperta al pubblico, con la presenza del Consiglio dei Ragazzi di Meldola.

Mercoledì 9 marzo Anarkikka sarà alle 10 nel Salone Comunale di Forlì, con gli studenti degli Istituti superiori, mentre alle 20.30 per una presentazione aperta alla cittadinanza

In dialogo con Stefania Spanò (Anarkikka) , Alessandra Righini storica dell’arte e presidente Coordinamento donne Aacli provinciale.



Il programma del Tavolo si realizza con la collaborazione del Centrodonna comunale di Forlì, ed è patrocinato dagli Assessorati Pari Opportunità dei Comuni di Castrocaro Terra del Sole, Forlì, Meldola e Predappio, tutti gli incontri vedranno la presenza del Centrodonna. Alle iniziative si accede con green pass. Saranno raccolti fondi a sostegno della casa rifugio comunale.