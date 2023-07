Cristina D’Avena & i Gem Boy, il concerto è già sold out: l'Arena San Domenico chiuderà la stagione col botto

Ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni l’appuntamento con Cristina D’Avena & i Gem Boy in programma a Forlì per Arena Sandomenico Estate 2023, il prossimo 31 agosto. Sarà un concerto spettacolare, in cui l’indiscussa regina delle sigle dei cartoni animati, di ieri e di oggi, farà vivere a un’arena gremita l’emozione di poter cantare tutti insieme quei brani che hanno accompagnato l’infanzia di molti. Una grande serata in cui entrare nel mondo della fantasia e tornare a sognare e divertirsi tutti insieme con la grande simpatia dei Gem Boy e la voce unica e inconfondibile di Cristina D’Avena. Il concerto è presentato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Forlì. L’evento è presentato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Forlì.

"Chiuderemo la nostra bella Arena San Domenico con Cristina d'Avena il 31 agosto: è un altro sold out di questa stagione che è molto piaciuta alla cittadinanza.

- dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Forlì Valerio Melandri -. Ci sono stati tanti sold out, come ad esempio Umberto Tozzi, Wilma Vernocchi, il Festival di Caterina e il Festival Dibattiti, Rolling Stones Tribute, e tantissime serate di performance, musica classica e moderna: insomma ai e alle forlivesi piace l'Arena e questi pienoni assoluti ce lo confermano. Dopo l'anno scorso con la serata dedicata a Battisti, quest'estate finiamo con un'altra protagonista della musica popolare, in grado di unire persone di tutte le età con la sua voce. Forlì dopo la tragedia di maggio ha avuto il suo spazio di divertimento e ripresa e ne siamo contenti".