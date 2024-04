Sold out per Paolo Rossi a Galeata con "Scorrettissimo me - Per un futuro, immenso repertorio"

Venerdì 19 aprile 21,15 è già sold out lo spettacolo di Paolo Rossi , che sale sul palco del teatro Zampighi di Galeata con "Scorrettissimo me - Per un futuro, immenso repertorio", musiche dal vivo con Emanuele Dell'Aquila, Alex Orciari e Stefano Bembi.

