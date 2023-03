Sonia Davis chiude la stagione del Naima con l'omaggio a Tina Turner

Naima Rock, la rassegna musicale autunnale e invernale dello storico locale forlivese, chiude la stagione in grande stile con l'artista Sonia Davis. Venerdì 31 marzo, la cantante che ha accompagnato i Simply Red in tournée per 2 anni e vice del progetto musicale mondiale F.P.I Project, salirà sul palco del Naima con la sua band di 6 elementi per interpretare il migliore repertorio di Tina Turner.

Sonia Davis è una delle pochissime voci italiane in grado di riprendere le tonalità della cantante statunitense e promette un'esperienza unica per gli appassionati di musica. Il concerto sarà l'ultimo della stagione e segna la fine di una serie di una dozzina di spettacoli che hanno visto il personale volontario del coop Taverna Verde gestire con entusiasmo e professionalità una grande affluenza di pubblico.

La rassegna musicale Naima Rock ha rappresentato il fiore all'occhiello della stagione Autunno-Inverno del locale forlivese, con un'offerta variegata e di alta qualità. Nonostante la fine della stagione, il locale continuerà a offrire spettacoli di qualità anche nelle serate abituali del lunedì e sabato.