“Sos Sostenibilità ovvero Innovativi cioè vivi”: doppio appuntamento alla Fabbrica delle Candele con il progetto straordinario legato alla tutela dell'ambiente

Lo spettacolo “SOS Sostenibilità ovvero Innovativi cioè Vivi” verrà presentato martedì 19 dicembre, alle ore 21.00, presso la Sala Teatro della Fabbrica delle Candele ad ingresso gratuito. Lo spettacolo verrà preceduto da un incontro con i giovani sui temi ambientali tenuto da Romeo Pizzol, laureato in Chimica ambientale e creatore di un video che è parte integrante del progetto. L'incontro, aperto a tutti, si terrà alla Fabbrica delle Candele martedì 12 dicembre, alle ore 17.00.

Questo passo del progetto sarà essenziale per la partecipazione dei ragazzi, coinvolgendo anche le discipline scolastiche ed eventuali insegnanti ed esperti interessati. In questo periodo che ha visto le emergenze diffuse in tutta Italia per dissesti idrogeologici, cambiamenti climatici e particolarmente patite nella nostra città con alluvioni disastrose non solo per l'ecosistema, le aziende produttive, ma anche per i cittadini colpiti dalla calamità naturale, l'Associazione Compagnia Bella col patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì propone un progetto straordinario che scaturisce da domande emerse da tempo ma ora riproposte con urgenza.

Cosa significa per i giovani riflettere sul futuro a partire da questi cambiamenti climatici e da un passato che spesso non è stato abbastanza lungimirante? Cosa comporta per coloro che dalle scuole entreranno nel mondo del lavoro dare una impronta viva e innovativa al mondo della produzione e alla società contribuendo a uno sviluppo sostenibile? Come conciliare il progresso tecnologico con le risorse umane e la giustizia sociale?

Tali domande sono il punto di partenza di un lavoro che vuole coinvolgere i giovani e attraverso di essi tutta la popolazione in un cambiamento anzitutto di mentalità per affrontare le sfide attuali sul rapporto con la natura e sulle modalità della convivenza e dello sviluppo. L'emergenza subita dal nostro territorio ci induce a questo straordinario e originale progetto che nasce da uno spettacolo mai rappresentato a Forlì e che stiamo sviluppando insieme ad altri collaboratori scientifici e artistici. Si tratta di una rappresentazione che non si conclude solo sul palco ma implica un dibattito con il pubblico e un coinvolgimento su questi temi di attuale e straordinaria importanza.

L'obiettivo del progetto è rivolto ai giovani e consiste nell'educare alla consapevole cittadinanza e alla partecipazione attiva alla costruzione di un futuro migliore. Le due parole Innovazione e Sostenibilità sono la chiave per entrare nella dinamica attiva di questa consapevolezza. Non si tratta solo di imparare ma di giocare la propria libertà in maniera creativa affinché tutti possano concorrere al bene del pianeta e dei suoi abitanti. Il linguaggio teatrale nelle sue forme di dialogo e di avvenimento presente è per il pubblico occasione di partecipazione poiché attraverso lo stile del comico e del surreale vengono disegnati dai due interpreti scenari in cui immedesimarsi o situazioni su cui riflettere e prendere posizione. In questo senso l'arte soccorre la nostra capacità di comprensione emotiva e razionale abbattendo il muro di indifferenza o noncuranza.

Per informazioni: 338 507 0079