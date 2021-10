Sostenibilità in tema enogastronomico: arriva il Festival a Galeata tra chef, cene e pranzi, conferenze e mercati

Il primo Festival organizzato dall’Associazione Culturale Tempi di Recupero per raccontare, condividere e confrontarsi sul tema della sostenibilità in ambito enogastronomico. Dal 9 all’11 ottobre 2021 l’evento avrà luogo presso il borgo di Pianetto di Galeata, in collaborazione con BorgoIndie, l’Osteria La Campanara e con il patrocinio del Comune di Galeata e l’associazione ChefToChef Emilia Romagna Cuochi. L’obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere tutti in maniera conviviale condividendo idee, pratiche, pensieri e progetti della Rete del Recupero.

L’Associazione Culturale Tempi di Recupero racconta storie ed organizza iniziative conviviali al fine di valorizzare le materie prime e le produzioni nella loro integrità, e insieme mantenere viva la tradizione e la memoria. Il tutto collaborando con chef, osti, azdore, gelatieri, vignaioli e artigiani che fanno del recupero la loro filosofia. Tempi di Recupero identifica questo approccio sostenibile in gesti quotidiani e speciali allo stesso tempo, che possano accrescere la sensibilità nei confronti dell’uso integro delle materie prime e degli alimenti in generale, in maniera gioiosa e stimolante.

Il Festival

Il fulcro del Festival della Rete di TdR sarà il borgo medievale di Pianetto di Galeata, complici di Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti, dell’Osteria La Campanara. Durante i tre giorni avranno luogo svariate iniziative aperte al pubblico ed alcune dedicate alla Rete di Tempi di Recupero - come le assemblee dei soci. Si terranno laboratori e incontri sul tema della sostenibilità dedicati alle persone e al lavoro, al miele, all’acqua, al vino e ai vignaioli del recupero - tra cui Villa Venti e Azienda Agricola Baccagnano -, alle conserve, al formaggio con la partecipazione di - Alba Azienda Agricola, Cau&Spada e David Boada Mendoza -, e non ultimo al gelato artigianale con il gelatiere Giulio Rocci, di Ottimo! Buono non basta.

Durante il Festival della Rete di Tempi di Recupero, avranno luogo anche due conferenze: “ll recupero dell’acqua per garantire il futuro: i cambiamenti climatici stanno mutando gli scenari di approvvigionamento e gestione di uno dei beni più preziosi”, e “La pietra scartata dai costruttori è diventata pietra d’angolo: conversazioni per il recupero di un lavoro degno”, con Maurizio Maggiani (scrittore), Dimitrios Argiropuolos (Università degli Studi di Parma), Massimo Caroli, Giovanni Cuocci (La Lanterna di Diogene - Bomporto).

Non mancheranno cene e pranzi conviviali - con il patrocinio di CheftToChef – Emilia Romagna Cuochi - preparati dai soci della Rete di Tempi di Recupero - Gianluca Gorini di daGorini, Ivan Milani di Bandito 211, Entiana Osmenzeza, Marco Ambrosino di 28 Posti, Omar Casali e Fabio Drudi di Marè, Giorgio Rattini di Osteria da Oreste e Circolo Santabago, Matteo Salbaroli de La Cucina del Condominio, e molti altri - e un mercato degli artigiani che si snoderà lungo la via principale del borgo di Pianetto di Galeata, per l’occasione chiusa al traffico veicolare e la domenica pomeriggio il concerto acustico di Roberto Angelini e Rodrigo d’Erasmo.

Tempi di Recupero

Nel 2013 a Faenza, presso L’Osteria della Sghisa, prende il via il progetto Tempi di Recupero, ideato da Carlo Catani. Più di 50 tra chef stellati, osti, azdore (figura mitica romagnola, la regina del focolare domestico) si sono succeduti ai fornelli per proporre ricette a base di quinto quarto, ricette del giorno dopo o per riportare in luce antiche ricette dimenticate e materie prime apparentemente meno nobili e meno conosciute. Dopo 9 anni di iniziative, cene ed eventi a tema recupero - più di 90 fino ad ora -, e la pubblicazione del libro: “Tempi di recupero. Scarti, avanzi e tradizione nelle cucine dei grandi chef” (Quinto Quarto Edizioni) nel 2018. Nel novembre 2019 lancia la Tempi di Recupero Week, per poi riproporla due volte nel 2020, una in versione digitale, la TdR Home Edition, durante il lockdown e una in versione delivery ancora in novembre. Negli anni si uniscono alla Rete del Recupero i gelatieri, i vignaioli e gli artigiani del recupero. Nel 2021, alla riapertura delle attività in presenza, Tempi di Recupero partecipa a diversi eventi come Slow Fish, Al Meni e il Festival della Biodiversità a Milano. Tempi di Recupero propone consulenze e contenuti per aziende, associazioni e impresa sui temi del recupero e della sostenibilità. Il Festival della Rete di Tempi di Recupero è organizzato in collaborazione con BorgoIndie, Festival enogastronomico e culturale indipendente realizzato nei borghi romagnoli.



Contatti

Email: info@tempidirecupero.it

Tel. +39 335 188 3364

