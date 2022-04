Sotto il cielo di Kiev il teatro dà speranza: gli studenti di Radio Palmezzano Today si collgano con Alex Borovenskiy

Dopo la puntata che ha ospitato Fabrizio Binacchi, neo Caporedattore centrale della TgR Lombardia, ancora visibile sul canale YouTube, martedì 5 aprile, alle ore 18.30, Radio Palmezzano Today si collegherà con Alex Borovenskiy, direttore e fondatore del ProEnglish Theatre di Kiev.

ProEnglish Theatre è nato a Kiev nel 2018 e propone opere anglosassoni in lingua originale. Attualmente ha trasformato la propria sede in un rifugio antiaereo per offrire protezione alle persone fragili. Tuttavia continua a svolgere l’attività che le è propria, a testimonianza del potere dell’arte, che può donare forza d'animo in momenti drammatici e restituire speranza quando la violenza dell'uomo soffoca la ragione.

La puntata, condotta dalla redazione giornalistica degli studenti della Scuola Media Marco Palmezzano di Forlì, andrà in onda in diretta streaming sul canale youtube Radio Palmezzano Today al seguente link: https://youtu.be/4hQqargtHZ4 Il pubblico potrà partecipare durante la puntata scrivendo in chat. Tutte le puntate restano visibili sul canale dedicato.