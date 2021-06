Sound food con "The indians"

I nostri Friday live music questa volta anticipati al giovedì 1 luglio ore 20.00, con noi i 'The indians'. Marco “benny” Pretolani, sax tenore e soprano, clarinetto e voce; Luca Bonucci, piano; Fausto Negrelli, batteria e percussioni.

“Lasciate scorrere il tempo buono” si dice così a New Orleans, la città natale del Jazz e non solo. Da questa magica città il trio The Indians attinge la propria ispirazione per portarvi l'atmosfera frizzante del sud della Louisiana attraverso ritmi caraibici, r'n'b e funk e un po’ di jazz!

Aperitivo, cena o un drink con gli amici, noi vi aspettiamo con solo buona musica.

Info e prenotazioni: 3519590601

Bio Burg Superfood, Via Domenico Martoni, 44 – Forlì (siamo vicino al casello autostradale!!)



