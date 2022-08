Speciale concerto internazionale di musica antica: protagonisti gli allievi della Early Music Summer Master Classes

Giovedì 11 agosto, alle ore 21, la Chiesa della Madonna del Popolo di Forlimpopoli ospita uno speciale concerto internazionale di musica antica.Protagonisti gli allievi, provenienti da vari Paesi europei, che in questi giorni stanno seguendo al Ceub di Bertinoro le Early Music Summer Master Classes, laboratori di specializzazione in Musica Antica che da nove anni si tengono ogni estate con la partecipazione, come docenti, di musicisti di fama internazionale.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione fra la Scuola Musicale “Dante Alighieri” di Bertinoro, il C.E.U.B. di Bertinoro, la Fondazione Alma Mater di Bologna, il Music and Arts University di Vienna, la tedesca Trossingen Music University e la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli.L’edizione 2022 delle Early Music Summer Master Classes è stata dedicata allo studio di due strumenti particolari: la viola a chiavi (nyckelharpa) e la ghironda, con la riscoperta di un repertorio di sonate barocche di autori come Jean-Baptiste Lully, Andrea Falconieri e il forlimpopolese Marco Uccellini.

Il concerto di giovedì, frutto del lavoro sviluppato dai docenti Tobie Miller e Marco Ambrosini, sarà l’occasione per ascoltare alcuni di questi brani.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il concerto finale delle Early Music Summer Master Classes è organizzato da Entroterre Festival in collaborazione con la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli e con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.