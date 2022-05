"Spencer" alla Sala San Luigi in versione italiana e originale con sottotitoli in italiano

Sabato 14 alle 21, Domenica 15 alle 10.00, alle 18:15 e alle 21. Martedì 17 alle 21: proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano

Quando Dal 14/05/2022 al 17/05/2022 Sabato 14 alle 21, Domenica 15 alle 10.00, alle 18:15 e alle 21. Martedì 17 alle 21: proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano

Il secondo weekend di maggio alla Sala San Luigi vede la proiezione di "Spencer" con Kristen Stewart, diretto da Pablo Larrain.



Diana e il principe Carlo sono in crisi. Le prime pagine dei giornali si scagliano sulla futura Regina, sobillando l’opinione pubblica e incoraggiandola ad amari, affrettati giudizi. Diana diventa la donna più fotografata del mondo, la Corona divora i segreti e tenta di nasconderli quando ormai sono visibili alla luce del giorno. In quattro atti (Christmas’ Eve, Christmas’ Day, Boxing Day e Hunting Trip) la pace nella residenza reale di Sandrigham, emblema della Corona, precipita dietro gli atti rivoluzionari di un’auspicata, interpretata, inventata Lady D.



