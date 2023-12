Spettacoli, cene, creatività e tanto altro: il ricco calendario delle festività natalizie di Rocca San Casciano

"Rocca Natalizia 2023". E' il calendario per le festività messo a punto dal Comune di Rocca San Casciano e Pro Loco, che esordirà nel giorno dell'Immacolata. Dal 24 dicembre al 7 gennaio in Piazza Garibaldi si accenderà inoltre il tradizionale "Zoc ed Nadel". Sono diversi gli appuntamenti che precederanno il Natale, tra musica, spettacoli e incontri con Babbo Natale. Non mancheranno laboratori creativi e giochi popolari. E l'ultimo dell'anno Rocca San Casciano saluterà l'arrivo del 2024 in Piazza Garibaldi. Seguirà poi il veglione alla Colonia Fluviale. Chiude il ricco calendario festivo il tradizionale appuntamento con la Befana: il 5 gennaio ci sarà la distribuzione delle calze al Parco Cappelli, mentre dalle 16.30 festa in Piazza Garibaldi con stand gastronomici, estrazione dei premi della Lotteria della Befana, danza acrobatica aerea con "Viky Aerial Team Show", lo show dei fuochi pirotecnici e il concerto dei Moka Club. Il 6 gennaio ci sarà inoltre la cena con Rocca Bike, sempre in Piazza Garibaldi.