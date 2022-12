Spettacolo di beneficienza al teatro Dragoni di Meldola

Il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto dal Luca Milandri, organizza insieme alla compagnia Qaos lo spettacolo di beneficienza “Mascara&Paillettes – il musical con il viziett*”. Pensato prima ad unico evento alle ore 21:00 del giorno 18 dicembre al teatro "Gian Andrea Dragoni" di Meldola, andato sold out in pochissimi giorni, si eseguirà replica eccezionale alle ore 16:00 dello stesso giorno. “Una coppia di uomini tenta di nascondere la propria relazione sentimentale quando il figlio di uno dei due annuncia il suo matrimonio e dichiara di voler presentare loro la fidanzata ed i suoceri. Il padre della futura sposa però è un politico dagli ideali conservatori...” Musica, risate (e qualche lacrima) in musical con un cast di 20 performer diretti dal maestro Serge Manguette. Tutto il ricavato andrà alle famiglie in difficoltà tramite il comune di Meldola e la Caritas Parrocchiale di Meldola. Per prenotazioni dello spettacolo delle ore 16:00 e informazioni si può chiamare il numero 0543 796398 (dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00) oppure inviare una mail a tkts@qaos.it.