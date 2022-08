Lo spettacolo delle drag queen per festeggiare i 15 anni della stazione di servizio

Una festa è stata organizzata sabato sera dalle 21,al 280 della via Emilia a Forlimpopoli per la ricorrenza dei primi quindici anni della stazione di servizio di Maurizio e Angela. Un punto d’incontro conviviale, aperto a tutte le ore del giorno, che in occasione del quindicesimo compleanno trasformerà la serata in un vero e proprio "Different Night Show", format di musica, costumi e trasformismo ideato e prodotto dall’artista e event planner Ciri Ceccarini. Presenti anche il cantante Federico Dal Fiume e i colori delle drag queen.

Regina della serata sarà Lola Star che proporrà un repertorio variegato che la vedrà portare in scena coreografie eleganti delle hit più calde dell’estate come i brani di Elodie, unite con rara maestria all’ironia tipica della terra di Sicilia da cui Lola (il trasformista 31enne Francesco Gibilaro) proviene. Ad affiancare Lola Star ci sarà anche la diva giunonica dalla voce flautata GwenDollyn Nightshade, originaria dello stato del Michigan (Usa) ma ormai romagnola d’adozione e anima molto presente negli spettacoli delle drag queen firmati dalle produzioni Ceccarini che, proprio grazie alla presenza di GwenDollyn, si stanno caratterizzando ormai con tratti decisamente più internazionali.

Una serata davvero speciale, insomma, che alle fettuccine psichedeliche di Forlimpopoli accompagnerà il brio del Sangiovese di Romagna nei bicchieri e in scena performance che ci porteranno in giro per il mondo: dalla Sicilia agli Stati Uniti. Sempre passando e godendo delle bellezze di Forlimpopoli, grazie alla magia dell’ospitalità e della gentilezza della stazione di servizio di Maurizio e Angela, pronti a sorridere a tutti i loro clienti per altri cento di questi anni.