Orto del brogliaccio è lieto di presentare lo spettacolo, "Il primo Volo" - Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare"

di e con Federico Caiazzo.



Venerdì 2 Luglio 2021, ore 21:15, andrà in scena alla Fabbrica delle candele - Piazzetta conserva Corbizzi, 9/30 a Forlì.



Posto Unico : euro 10,00



Prenotazioni al 327 9859520 o all'indirizzo mail ortodelbrogliaccio@gmail.com





Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare è? un romanzo favolistico dello scrittore cileno Luis Sepulveda, pubblicato nel 1996. Come scrive lo stesso autore, si tratta di una storia per giovani dagli 8 agli 88 anni. La vicenda, molto nota, vede come protagonista il gatto Zorba che, un giorno, vede planare nel giardino della sua casa di Amburgo una gabbiana ricoperta di petrolio. Kengah, questo è il suo nome, è finita travolta dall’onda nera, scaricata illegalmente da una petroliera nelle acque del mare del Nord. Con le ultime forze che le rimangono decide di deporre il suo primo uovo e strappa a Zorba una triplice promessa: di non mangiarsi l’uovo, di prendersi cura del piccolo e di insegnargli a volare. Da quel momento la tranquilla vita di Zorba e di tutti i gatti del porto non sarà più la stessa.



Luis Sepulveda nacque a Ovalle, in Cile, nel 1949 ed è morto nell’aprile del 2020. La sua attività letteraria risente del fermento politico della sua terra e di tutto il Sud America. Con ?Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, ?apre un ciclo di brevi romanzi favolistici, incentrati sull’amicizia e sul rapporto, spesso prepotente, degli uomini con l’ambiente ( (cit. S?toria di un gatto e del topo che diventò suo amico?, ?Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza,? S?toria di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà,? ?Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa).



La storia della gabbianella e il gatto, al contrario di quanto si possa pensare, contiene ottimi spunti di riflessione per grandi e piccini.

