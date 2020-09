Spettacolo "In Riva al Lago" tra la musica di Luana Babini e le risate di Andrea Vasumi

Parte "In Riva al Lago": nella suggestiva cornice di Calafoma prende vita con la direzione artistica di Giancarlo Dini una rassegna pensata per offrire relax, buonumore, emozioni, cibi sani e cultura. Gli eventi sono programmati a partire dalle 19:30 di lunedì 14 fino a domenica 20 settembre.

In un dipinto fatto dalla natura, l’azienda agricola agrituristica Calafoma e DireFare hanno posto un colorato scrigno di piccoli eventi, organizzati e gestiti nel pieno rispetto di ogni equilibrio ambientale. All’interno due programmi: si comincia con Calafoma Ridens Trattino Romagna a cura di Giancarlo Dini, calendario di esibizioni emiliano-romagnole per ridere di noi, dei nostri vizi, dei nostri difetti e dei nostri apprezzatissimi pregi, ma anche per degustare bevute e cene sane, progettate con ingredienti naturali e di qualità. Dal Uanmensciò di Duilio Pizzocchi, alle storie di Romagna di Denis Campitelli, fino a "Togliti le mutande che ti devo parlare" di Andrea Vasumi.

Spazio alla musica: Martina Mormile ha organizzato quattro appuntamenti con artisti molto conosciuti ed emergenti. Le musiche sono tratte dai più classici brani di successo italiani e mondiali e si rifanno ai generi delle band e dei cantanti più famosi.

Lo chef Luca Torelli ha predisposto Gusta e Sorridi, menù specifici per ogni serata, che sposino il contenuto dello spettacolo con ciò che verrà proposto in tavola: in quel “Trattino Romagna” ci sono tutte le possibilità di sbizzarrirsi tra prodotti dell’azienda agricola Calafoma e delle aziende più qualificate e Bio del comprensorio.

Ma Calafoma vuole fare anche cultura: in ogni serata sarà “servita” anche una mini conferenza di 5 minuti (tenuta da esperti selezionati per esperienza e simpatia) sulle varie tematiche del buon vivere: mangiar bene, risparmiare energia e denaro, amare e vivere la natura, cucinare sano, mantenersi in salute, coltivare l’armonia con gli amici e i colleghi ecc.

Il programma

Ingresso per la cena, obbligatoria per assistere all’evento, dalle 19:30 alle 20:00. Inizio spettacolo ore 21:30, il tutto euro 20. Per ragioni di ambiente e di distanziamento i posti sono limitati, è obbligatoria la prenotazione: 349 6313067 (Calafoma).

Lunedì 14 Settembre (21:30): Andrea Vasumi in Togliti le mutande che ti devo parlare

“Da piccolo la mia mamma mi mandava a letto dopo i cartoni...quanti ne ho presi!” Artista precocissimo, durante la nascita, avvenuta nella notte tra il 17, il 18 ed il 19 aprile del 1971 già scambia qualche battuta con l'ostetrica che ha in braccio; questa, sconquassata dalle risate e sbarellata di suo, lo farà cadere fino alla notte del 15 maggio. Raccolto più volte, trascorre l’infanzia e sfocia il suo disagio pubescente nell'adolescenza. Soprattutto, nel bagno di casa. A 13 anni, un po' per gioco, un po' molto per fame, intrattiene gli annoiati clienti di un campeggio per quasi due ore improvvisando sketches ed imitando i suoi attori preferiti di sempre: Ugo Pagliai, Amedeo Nazzari, Claudio Rigoni e Giacomo Bini. Il primo vero successo lo ottiene al gioco della bottiglia tra compagni di classe, quando al settimo giro finalmente esce la cicciona. A 15 anni accende la tv e si sintonizza sul primo cartone animato che trova: la spegnerà a 23 anni, per un appuntamento dal barbiere.

Martedì 15 Settembre (21:30): Il duo MINIMARKET

Alfredo Nuti dal Portone, alla chitarra elettrica, elettronica e clarinetto. Marcello “Jandu” Detti agli ottoni, percussioni, e conchiglie. World music romagnola: armonie etniche di tutto il mondo (cumbia, tropicale, caraibica, Europa dell’est) rivisitate in chiave swing-Romagna, appoggiandosi al jazz e al rock, con insoliti e originali inserti di cabaret surrealista.

Domenica 20 Settembre (21:30): Luana Babini

Ex voce di Raul Casadei e presentatrice televisiva da trent’anni di Videoregione, da venti anni è in tour in tutta Italia con la sua orchestra. Sposa tutti i generi musicali italiani dell’ultimo quarantennio: i brani di maggiore successo e quelli legati alla tradizione musicale italiana. Tradizioni, di Casadei, è la canzone con la quale è diventata famosa. Una lunghissima carriera di successo: è simpatico ricordare che Luana ha cominciato a cantare con successo a sei anni allo Zecchino d’Oro con il brano “Ciao Napoleone” con testo di Luciano Beretta e musica di Claudio Cavallaro.